Irán si predvolal ukrajinského chargé d'affaires pre Podoľakove výroky

Teherán 30. januára (TASR) - Teherán si v pondelok predvolal ukrajinského chargé d'affaires, aby protestoval proti výrokom poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka týkajúcim sa dronového útoku v Iráne. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Podoľak spojil v nedeľu vo svojom príspevku na Twitteri útok dronmi na vojenské zariadenie v Iráne s podporou, ktorú táto islamská krajina poskytuje Rusku v rámci jeho invázie na Ukrajinu.



"Vojnová logika je neúprosná a vražená a prísne sa poráta so svojimi strojcami a ich spolupáchateľmi," napísal Podoľak. "Výbušná noc v Iráne... (kde je) výroba dronov a rakiet, ropné rafinérie. Ukrajina vás pritom varovala," dodal.



Iránsky rezort diplomacie v pondelok informoval, že ukrajinského chargé d'affaires v Teheráne predvolali, aby v tejto veci poskytol "oficiálne a okamžité vysvetlenie ukrajinskej vlády".



Podoľakove vyjadrenia zároveň rezort označil za "čudné a predpojaté" a vyjadril presvedčenie, že takéto "postoje sa už nebudú opakovať".



Iránske úrady informovali v noci na nedeľu o "neúspešnom" dronovom útoku cielenom na vojenský komplex ministerstva obrany v provincii Isfahán, v ktorej sa nachádza aj podzemný závod na obohacovanie uránu Natanz.



Iránske ministerstvo obrany uviedlo, že protilietadlový systém zničil jeden z dronov, zatiaľ čo ďalšie dva vybuchli. Dodalo, že k nijakým obetiam nedošlo a že incident spôsobil na objekte len malé škody.



Ukrajina i jej západní spojenci dlho obviňujú Irán z toho, že Rusku dodáva drony používané vo vojne na Ukrajine. Teherán to popiera.