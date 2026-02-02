< sekcia Zahraničie
Irán si predvolal veľvyslancov EÚ pre zaradenie IRGC k teroristom
Autor TASR
Teherán 2. februára (TASR) - Irán si v nedeľu a pondelok predvolal veľvyslancov členských krajín Európskej únie pôsobiacich v islamskej republike. Ide o reakciu na rozhodnutie EÚ zaradiť iránske Revolučné gardy (IRGC) na zoznam teroristických organizácií pre ich úlohu pri násilnom potláčaní celoštátnych protestov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ dosiahli politickú dohodu na tomto kroku vo štvrtok a formálne by ju mali potvrdiť v najbližších dňoch či týždňoch.
Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí povedal, že Teherán začal veľvyslancov predvolávať už v nedeľu a proces pokračoval aj v pondelok. „Bola preskúmaná séria opatrení, pripravujú sa rôzne možnosti, ktoré boli zaslané príslušným rozhodovacím úradom. Myslíme si, že v najbližších dňoch bude prijaté rozhodnutie o recipročných opatreniach Iránskej islamskej republiky voči nezákonnému, neprimeranému a veľmi nesprávnemu kroku EÚ,“ dodal Bakájí.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu a rastúce napätie minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v polovici januára rozhodol o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Teheráne. Dočasne bolo presunuté do susedného Azerbajdžanu.
