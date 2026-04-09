Irán si pripomína 40 dní od smrti ajatolláha Alího Chameneího
Autor TASR
Teherán 9. apríla (TASR) - Tisíce Iráncov vo štvrtok vzdali poctu bývalému najvyššiemu duchovnému vodcovi Alímu Chameneímu, ktorý bol v Iráne pri moci takmer štyri desaťročia a bol zabitý 28. februára, v prvý deň vojny vyvolanej Izraelom a USA. Informoval o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), píše TASR.
Chameneího syn Modžtabá, ktorý bol začiatkom marca zvolený na post najvyššieho vodcu, sa zatiaľ na verejnosti neukázal. Podľa iránskych úradov je jeho účasť na spomienkových podujatiach vo štvrtok málo pravdepodobná, pretože bol zranený pri jednom z raketových úderov.
Celoštátne obrady usporiadané v 40. deň od Chameneího smrti sa začali o 09:40 h miestneho času (08:00 h SELČ) - presne v tomto čase 28. februára prišiel Chameneí o život pri útoku na jeho rezidenciu v Teheráne. Spolu s ním zahynuli desiatky vysokopostavených dôstojníkov iránskych bezpečnostných zložiek a úradníkov.
Tento útok znamenal aj začiatok vojnového konfliktu, ktorý následne zachvátil celý Blízky východ, lebo Irán naň reagoval odvetnými útokmi proti Izraelu a americkým záujmom v Perzskom zálive.
Kvôli vojne sa pôvodne ohlásený štátny pohreb Alího Chameneího nakoniec nemohol uskutočniť.
Podľa záberov vysielaných v štátnej televízii sa pietne zhromaždenia konajú po celej krajine. Zúčastňujú sa na nich tisíce ľudí, ktorí majú v rukách plagáty s fotografiami lídrov a veliteľov zabitých pri útokoch USA a Izraela či vlajky islamskej republiky. OLJ dodal, že zhromaždenie sa konalo napr. v mestách Orumíje na severozápade Iránu, v Gorgáne na severovýchode, ale aj v Teheráne.
Americký prezident Donald Trump v noci na stredu 8. apríla oznámil, že súhlasil s prerušením útokov v na Irán na dva týždne a že je pripravený na prímerie, pokiaľ Teherán otvorí Hormuzský prieliv. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, ktorý dohodu sprostredkovával, na piatok pozval zúčastnené strany do Islamabadu na rokovania o konečnej dohode.
