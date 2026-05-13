Irán si vyhradzuje právo zasiahnuť voči Kuvajtu po incidente s loďou
Autor TASR
Teherán 13. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu upozornil, že Teherán si vyhradzuje právo reagovať na útoku Kuvajtu na iránske plavidlo v Perzskom zálive a na zadržanie štyroch iránskych občanov. Arákčí zároveň vyzval na okamžité prepustenie týchto osôb, informovala agentúra AFP.
„V jasnej snahe zasievať rozkol Kuvajt nezákonne zaútočil na iránske plavidlo a zadržal štyroch našich občanov v Perzskom zálive,“ napísal Arákčí v príspevku na sociálnej sieti X. Dodal, že incident sa odohral neďaleko ostrova využívaného Spojenými štátmi pri útokoch na Irán.
„Žiadame okamžité prepustenie našich občanov a vyhradzujeme si právo reagovať,“ uviedol šéf iránskej diplomacie.
Kuvajtské ministerstvo vnútra v utorok podľa štátnej agentúry KUNA oznámilo, že štyria muži zadržaní začiatkom mája pri pokuse dostať sa do Kuvajtu po mori sa priznali k členstvu v Iránskych revolučných gardách.
Podľa kuvajtských úradov ide o dvoch plukovníkov námorníctva, kapitána a fregatného kapitána, ktorí mali od Iránskych revolučných gárd dostať úlohu preniknúť na kuvajtský ostrov Búbiján.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí však tieto obvinenia označilo za „úplne nepodložené“. Tvrdí, že štyria dôstojníci vplávali do kuvajtských vôd omylom v dôsledku poruchy navigačného systému.
Kuvajtské úrady od začiatku vojny na Blízkom východe podnikajú kroky proti jednotlivcom i skupinám podozrivým z väzieb na Irán.
