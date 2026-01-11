< sekcia Zahraničie
Irán signalizuje zintenzívnenie represií v dôsledku nepokojov
V sobotu sa na severe iránskeho hlavného mesta opäť zhromaždili davy ľudí.
Autor TASR
Teherán 11. januára (TASR) - Iránske úrady v sobotu naznačili, že by mohli zintenzívniť zásahy proti najväčším protivládnym demonštráciám za posledné roky. Revolučné gardy obviňujú z nepokojov teroristov a prisahajú, že budú chrániť vládny systém. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
V sobotu sa na severe iránskeho hlavného mesta opäť zhromaždili davy ľudí. Podľa videa overeného agentúrou AFP protestujúci odpaľovali ohňostroje, búchali na hrnce a skandovali slogany na podporu zvrhnutej monarchie. Ďalšie videá, ktoré agentúra AFP nemohla okamžite overiť, zachytávali demonštrácie v iných častiach hlavného mesta, kde demonštranti skandovali protivládne slogany.
Irán tvrdí, že za demonštráciami, ktoré vypukli pred dvoma týždňami v Teheráne v dôsledku ekonomických ťažkostí, stoja Spojené štáty. Protesty, ktoré vyzývajú na zvrhnutie duchovných autorít, sa odvtedy sa rozšírili po celej krajine.
Ľudskoprávne organizácie už informovali o desiatkach mŕtvych a v sobotu vyjadrili znepokojenie nad tým, že úrady zintenzívňujú represie.
Po vypnutí internetu preniká na verejnosť len málo informácií, pričom organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu, od štvrtka nezaznamenáva prakticky žiadnu konektivitu.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho krajina je „pripravená pomôcť“ protestnému hnutiu. „Irán sa pozerá na SLOBODU, možno ako nikdy predtým. USA sú pripravené pomôcť,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social bez bližšieho vysvetlenia. Vyjadril sa tak deň po tom, čo vyhlásil, že Irán má „veľký problém“ a opätovne varoval Teherán pred vojenskými údermi.
Podľa denníka New York Times bol Trump nedávno informovaný o možnostiach prípadných vojenských úderov. Americkí predstavitelia, ktorí anonymne hovorili s denníkom Times, uviedli, že Trump ešte neprijal konečné rozhodnutie o ďalšej intervencii po tom, ako sa Washington v júni pripojil k 12-dňovej vojne Izraela proti islamskej republike.
Syn posledného šacha Iránu korunný princ Rezá Pahlaví žijúci v USA vyzval Iráncov, aby cez víkend zorganizovali cielené protesty. „Naším cieľom už nie je len vyjsť do ulíc. Cieľom je pripraviť sa na obsadenie a udržanie centier miest,“ povedal Pahlaví vo videu na sociálnych médiách.
Demonštrácie predstavujú jednu z najväčších výziev pre teokratické orgány, ktoré vládnu v Iráne od islamskej revolúcie v roku 1979.
