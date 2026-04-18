Irán skúma nové návrhy, ktoré mu podľa Teheránu zaslali Spojené štáty
Iránska armáda v sobotu vyhlásila prieliv, cez ktorý prechádza asi pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu, za opätovne uzavretý.
Autor TASR
Teherán/Washington 18. apríla (TASR) – Irán skúma nové návrhy, ktoré dostal od Spojených štátov, uviedla to v sobotu iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti. Dodala však, že vyjednávači Teheránu nepristúpia na kompromisy s Washingtonom. Americký prezident Donald Trump medzitým varoval Irán, aby nevydieral USA. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
Rada nespresnila obsah týchto návrhov. Uviedla len, že Iránu ich odovzdal v uplynulých dňoch ako sprostredkovateľ pakistanský veliteľ, ktorý bol na návšteve Teheránu. Irán zatiaľ neposlal Washingtonu odpoveď, no podľa rady si ďalšie rozhovory vyžiadajú, aby USA upustili od „prehnaných požiadaviek a prispôsobili svoje požiadavky skutočnej situácii“.
Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Irán bude plne kontrolovať dopravu cez Hormuzský prieliv, kým sa neskončí vojna a v regióne nenastolí trvalý mier. Bude tiež zaznamenávať detailné informácie o prechádzajúcich lodiach a vyberať poplatky. Rada označila americkú námornú blokádu za porušenie dohodnutého prímeria s tým, že Hormuzský prieliv nebude do zrušenia blokády znovu otvorený.
Trump v sobotu novinárom povedal, že USA vedú s Iránom „veľmi dobré“ rozhovory a že očakáva ďalšie informácie do konca dňa. „Hovoríme s nimi. Chceli znova uzavrieť (Hormuzský) prieliv... ale nás nemôžu vydierať,“ vyhlásil na podujatí v Bielom dome.
Iránska armáda v sobotu vyhlásila prieliv, cez ktorý prechádza asi pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu, za opätovne uzavretý, a to len deň po tom, ako oznámila, že je otvorený.
