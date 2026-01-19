< sekcia Zahraničie
Irán sľubuje miernejšie tresty demonštrantom, ak sa prihlásia do 3 dní
Autor TASR
Teherán 19. januára (TASR) - Náčelník iránskej polície Ahmad-Rezá Radan v pondelok oznámil, že ľudia, ktorí boli „oklamaní“ a zúčastnili sa na protivládnych demonštráciách, dostanú miernejší trest, ak sa do troch dní prihlásia na polícii. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Mladí ľudia, ktorí sa nevedomky zapojili do nepokojov, sú považovaní za oklamané osoby, nie za nepriateľských vojakov“ a „systém islamskej republiky s nimi bude zaobchádzať zhovievavo,“ povedal Radan pre štátnu televíziu. Zdôraznil, že osoby, ktorých sa to týka, majú „maximálne tri dni“ na to, aby sa prihlásili policajným úradom.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Úrady na viacerých miestach obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu.
Po brutálnych zásahoch bezpečnostných zložiek protesty minulý týždeň postupne utíchli. Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí.
