Irán sľubuje útoky, aké USA a Izrael doteraz nezažili

Izraelský protivzdušný obranný systém odpaluje rakety na zachytenie iránskych striel počas útoku na Izrael, nedeľa, 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Larídžání na sociálnej sieti X uviedol, že Irán už v reakcii na sobotňajšie útoky odpálil rakety na izraelské ciele a americké základne v regióne a spôsobil im škody.

Teherán 1. marca (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v nedeľu pohrozil, že po amerických a izraelských útokoch na Irán, pri ktorých zahynul aj najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, zasiahne Irán Spojené štáty a Izrael „takou silou, akú doteraz nezažili“.

Larídžání na sociálnej sieti X uviedol, že Irán už v reakcii na sobotňajšie útoky odpálil rakety na izraelské ciele a americké základne v regióne a spôsobil im škody. Dodal, že Irán pripravuje ďalšiu odvetnú akciu, ktorá bude „bezprecedentná“ a bude mať pre USA a Izrael vážne následky.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že od začiatku spoločných leteckých útokov s USA zničila približne polovicu iránskych raketových zásob a zabránila výrobe najmenej 1500 ďalších rakiet.

Hovorca izraelskej armády brigádny generál Effie Defrin informoval, že iránsky režim v poslednom čase vyrábal desiatky rakiet typu zem–zem mesačne a plánoval zvýšiť ich produkciu na niekoľko stoviek mesačne.

V rámci sobotňajšej operácie izraelskej armády bolo zabitých aj asi 40 vysokostavených vojenských predstaviteľov Iránu. Izraelské jednotky okrem toho zneškodnili aj väčšinu systémov protivzdušnej obrany v západnom a strednom Iráne a majú tak blízko k vytvoreniu vzdušnej prevahy nad Teheránom.
