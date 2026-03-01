< sekcia Zahraničie
Irán sľubuje útoky, aké USA a Izrael doteraz nezažili
Larídžání na sociálnej sieti X uviedol, že Irán už v reakcii na sobotňajšie útoky odpálil rakety na izraelské ciele a americké základne v regióne a spôsobil im škody.
Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v nedeľu pohrozil, že po amerických a izraelských útokoch na Irán, pri ktorých zahynul aj najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, zasiahne Irán Spojené štáty a Izrael „takou silou, akú doteraz nezažili“.
Larídžání na sociálnej sieti X uviedol, že Irán už v reakcii na sobotňajšie útoky odpálil rakety na izraelské ciele a americké základne v regióne a spôsobil im škody. Dodal, že Irán pripravuje ďalšiu odvetnú akciu, ktorá bude „bezprecedentná“ a bude mať pre USA a Izrael vážne následky.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že od začiatku spoločných leteckých útokov s USA zničila približne polovicu iránskych raketových zásob a zabránila výrobe najmenej 1500 ďalších rakiet.
Hovorca izraelskej armády brigádny generál Effie Defrin informoval, že iránsky režim v poslednom čase vyrábal desiatky rakiet typu zem–zem mesačne a plánoval zvýšiť ich produkciu na niekoľko stoviek mesačne.
V rámci sobotňajšej operácie izraelskej armády bolo zabitých aj asi 40 vysokostavených vojenských predstaviteľov Iránu. Izraelské jednotky okrem toho zneškodnili aj väčšinu systémov protivzdušnej obrany v západnom a strednom Iráne a majú tak blízko k vytvoreniu vzdušnej prevahy nad Teheránom.
