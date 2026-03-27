< sekcia Zahraničie
Irán: Sme otvorení žiadostiam Španielska k Hormuzskému prielivu
Autor TASR
Madrid/Teherán 26. marca (TASR) - Iránske veľvyslanectvo v Madride vo štvrtok oznámilo, že Teherán je naklonený požiadavkám zo strany španielskej vlády, keďže Španielsko rešpektuje medzinárodné právo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, podľa ktorej tým Irán narážal na prechod španielskych lodí cez Hormuzský prieliv.
Vojna USA a Izraela proti Iránu prakticky zastavila prepravu cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu. Lodiam niektorých krajín je však prechod postupne umožňovaný. Odkaz španielskej vláde je podľa Reuters prvým náznakom ústupku zo strany Iránu voči členskému štátu Európskej únie.
Španielsko má pomerne malú obchodnú flotilu, avšak bolo jedným z prvých štátov, ktoré odsúdili americko-izraelské útoky na Irán a označili túto vojnu za bezohľadnú a nezákonnú.
„Irán považuje Španielsko za krajinu, ktorá sa riadi medzinárodným právom, a preto je otvorený voči žiadostiam prichádzajúcim z Madridu,“ napísalo iránske veľvyslanectvo v Madride na sociálnej sieti X.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v reakcii uviedol, že nerozumie, na čo sa Irán vo svojom príspevku na X odvoláva. Pripomenul, že vláda v Madride sa vždy vyslovovala za sankcie proti Iránu, ako aj za zaradenie iránskych Revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. „Od Iránu a všetkých, ktorí sa podieľajú na vojne a podporujú ju, požadujeme zmiernenie napätia, diplomatické riešenie a rokovania a aby Irán zastavil svoje neopodstatnené útoky proti všetkým krajinám na Blízkom východe,“ povedal Albares počas návštevy Alžírska.
