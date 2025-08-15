< sekcia Zahraničie
Irán spolupracuje s Čínou a Ruskom, aby zabránil obnoveniu sankcií
Tri európske mocnosti v stredu informovali generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, že sú pripravené aktivovať tzv. mechanizmus „snapback“ na obnovenie reštriktívnych opatrení.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 15. augusta (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok oznámil, že Teherán spolupracuje s Čínou a Ruskom, aby zabránil obnoveniu európskych sankcií súvisiacich s jadrovým programom Iránu. Británia, Francúzsko a Nemecko pohrozili, že ich obnovia, ak sa do konca augusta nepodarí nájsť diplomatické riešenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Budeme sa tomu snažiť zabrániť,“ uviedol šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre štátnu televíziu. Dodal, že „pracujeme s Čínou a Ruskom, aby sme to zastavili. Ak to nebude fungovať a oni ich uplatnia, máme nástroje, ako reagovať. Budeme o nich hovoriť v pravý čas.“
Tri európske mocnosti v stredu informovali generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, že sú pripravené aktivovať tzv. mechanizmus „snapback“ na obnovenie reštriktívnych opatrení. Všetky tri krajiny boli signatármi jadrovej dohody z roku 2015, ktorá zrušila sankcie proti Iránu výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. AFP pripomína, že platnosť dohody vyprší v októbri a každá zo strán má právo sankcie opätovne zaviesť.
„Ak Irán bude naďalej porušovať svoje medzinárodné záväzky, Francúzsko a jeho nemeckí a britskí partneri opäť zavedú globálne embargá na zbrane, jadrové zariadenia a bankové obmedzenia, ktoré boli zrušené pred desiatimi rokmi,“ napísal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na sociálnej sieti X.
Spojené štáty v roku 2018 od dohody o iránskom jadrovom programe odstúpili a následne proti Iránu obnovili tvrdé sankcie. Európske krajiny vtedy deklarovali, že dohodu budú dodržiavať, no vo svojom stredajšom liste OSN upozornili na záväzky, ktoré podľa nich Teherán porušil – vrátane údajného nahromadenia zásob uránu vo viac ako 40-násobku povolenej úrovne. Západné mocnosti dlhodobo vinia Irán z úsilia vyvinúť jadrové zbrane, čo Teherán opakovane odmieta.
USA 22. júna podnikli útok na tri iránske jadrové zariadenia – Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcich bojov medzi Izraelom a Iránom. Tel Aviv svoje útoky spustil ešte v čase, keď Washington a Teherán pokračovali v obnovených jadrových rokovaniach. Tie sa od útokov neobnovili.
„Budeme sa tomu snažiť zabrániť,“ uviedol šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre štátnu televíziu. Dodal, že „pracujeme s Čínou a Ruskom, aby sme to zastavili. Ak to nebude fungovať a oni ich uplatnia, máme nástroje, ako reagovať. Budeme o nich hovoriť v pravý čas.“
Tri európske mocnosti v stredu informovali generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, že sú pripravené aktivovať tzv. mechanizmus „snapback“ na obnovenie reštriktívnych opatrení. Všetky tri krajiny boli signatármi jadrovej dohody z roku 2015, ktorá zrušila sankcie proti Iránu výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. AFP pripomína, že platnosť dohody vyprší v októbri a každá zo strán má právo sankcie opätovne zaviesť.
„Ak Irán bude naďalej porušovať svoje medzinárodné záväzky, Francúzsko a jeho nemeckí a britskí partneri opäť zavedú globálne embargá na zbrane, jadrové zariadenia a bankové obmedzenia, ktoré boli zrušené pred desiatimi rokmi,“ napísal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na sociálnej sieti X.
Spojené štáty v roku 2018 od dohody o iránskom jadrovom programe odstúpili a následne proti Iránu obnovili tvrdé sankcie. Európske krajiny vtedy deklarovali, že dohodu budú dodržiavať, no vo svojom stredajšom liste OSN upozornili na záväzky, ktoré podľa nich Teherán porušil – vrátane údajného nahromadenia zásob uránu vo viac ako 40-násobku povolenej úrovne. Západné mocnosti dlhodobo vinia Irán z úsilia vyvinúť jadrové zbrane, čo Teherán opakovane odmieta.
USA 22. júna podnikli útok na tri iránske jadrové zariadenia – Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcich bojov medzi Izraelom a Iránom. Tel Aviv svoje útoky spustil ešte v čase, keď Washington a Teherán pokračovali v obnovených jadrových rokovaniach. Tie sa od útokov neobnovili.