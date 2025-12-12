< sekcia Zahraničie
Irán: Správy o zostrelení izraelských stíhačiek neboli pravdivé
Tvrdenia Iránu o zostrelení moderných amerických strojov vyvolali pochybnosti už v čase ich zverejnenia.
Autor TASR
Teherán 12. decembra (TASR) - Iránsky štátny vysielateľ priznal, že počas 12-dňového konfliktu s Tel Avivom v júni vydal nepravdivú správu o zostrelení dvoch izraelských stíhačiek F-35. Uviedol, že sa spoliehal na nespoľahlivé informácie od vojenského predstaviteľa, píše TASR podľa webu Euronews.
Šéf Iránskej vysielacej spoločnosti (IRIB) Pejmán Džabalí počas prejavu na univerzite Behešti (SBU) v Teheráne povedal, že odvysielanie nesprávnych správ bola profesionálna chyba jeho organizácie.
„Nahlásili sme, čo sme dostali, tak ako to bolo, ale potom sa ukázalo, že informácie neboli správne,“ povedal Džabalí podľa iránskej webovej stránky Eqtesad. Dodal, že incident poškodil ich dôveryhodnosť.
Rýchle zverejňovanie nepotvrdených informácií „nie je výhodou“ najmä pokiaľ ide o úmrtia vojenských dôstojníkov alebo veliteľov, uviedol ďalej. Kritizoval tiež „rétoriku slabosti“ vychádzajúcu zvnútra Iránu, a povedal, že to prispelo k nepresným hodnoteniam, ktoré Izrael používal počas konfrontácie.
Tvrdenia Iránu o zostrelení moderných amerických strojov vyvolali pochybnosti už v čase ich zverejnenia, pretože doteraz sa v ozbrojenom konflikte nikdy nepotvrdilo zostrelenie stíhačiek F-35.
Dvanásťdenná letecká vojna sa začala 13. júna, keď Izrael ničil vojenské objekty a infraštruktúru súvisiaci s jadrovým programom Teheránu, vrátane vojenských veliteľov a jadrových vedcov. Po odpálení stoviek iránskych rakiet zase izraelské mestá utrpeli škody. Do vojny sa zapojili aj Spojené štáty, keď 22. júna bombardovali trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz.
Šéf Iránskej vysielacej spoločnosti (IRIB) Pejmán Džabalí počas prejavu na univerzite Behešti (SBU) v Teheráne povedal, že odvysielanie nesprávnych správ bola profesionálna chyba jeho organizácie.
„Nahlásili sme, čo sme dostali, tak ako to bolo, ale potom sa ukázalo, že informácie neboli správne,“ povedal Džabalí podľa iránskej webovej stránky Eqtesad. Dodal, že incident poškodil ich dôveryhodnosť.
Rýchle zverejňovanie nepotvrdených informácií „nie je výhodou“ najmä pokiaľ ide o úmrtia vojenských dôstojníkov alebo veliteľov, uviedol ďalej. Kritizoval tiež „rétoriku slabosti“ vychádzajúcu zvnútra Iránu, a povedal, že to prispelo k nepresným hodnoteniam, ktoré Izrael používal počas konfrontácie.
Tvrdenia Iránu o zostrelení moderných amerických strojov vyvolali pochybnosti už v čase ich zverejnenia, pretože doteraz sa v ozbrojenom konflikte nikdy nepotvrdilo zostrelenie stíhačiek F-35.
Dvanásťdenná letecká vojna sa začala 13. júna, keď Izrael ničil vojenské objekty a infraštruktúru súvisiaci s jadrovým programom Teheránu, vrátane vojenských veliteľov a jadrových vedcov. Po odpálení stoviek iránskych rakiet zase izraelské mestá utrpeli škody. Do vojny sa zapojili aj Spojené štáty, keď 22. júna bombardovali trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz.