Irán spustil nové a pokročilé centrifúgy na obohatenie uránu

Teherán 22. novembra (TASR) - Irán v piatok spustil sériu "nových a pokročilých" centrifúg slúžiacich na obohatenie uránu. Ide o reakciu na rezolúciu, ktorú prijala Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu, ktorá Teheránu vyčíta, že s ňou dostatočne nespolupracuje. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu vydal príkaz na prijatie účinných opatrení vrátane spustenia série nových a moderných centrifúg rôznych typov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení organizácie a iránskeho ministerstva zahraničných vecí.



V nezverejnenej rezolúcii, ktorú navrhli západné štáty, sa podľa AFP uvádza, že je nevyhnutné, aby Irán "splnil svoje právne záväzky." Rezolúcia tiež vyzýva Teherán, aby poskytol "technicky dôveryhodné vysvetlenie" na prítomnosť častíc uránu nájdených na dvoch miestach v Iráne. Západné mocnosti okrem toho žiadajú, aby MAAE najneskôr do jari 2025 vydala komplexnú správu o iránskom jadrovom programe.



Irán má dlhodobo napäté vzťahy s MAAE, ktorá monitoruje jeho jadrový program. Západné krajiny Teherán podozrievajú, že zámerom tohto programu je časom vyvinúť nukleárnu zbraň. Irán tvrdí, že ide o výlučne mierový projekt.



Irán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou. Zaviazal sa v nej obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyrokovať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi navštívil Irán minulý týždeň. Počas návštevy Teherán súhlasil s požiadavkou MAAE obmedziť svoje zásoby uránu obohateného na úrovni 60 percent. Pri uráne obohatenom na 60-percentnú čistotu je potrebný len krátky technický krok na dosiahnutie úrovne 90 percent, použiteľnej na zbrojné účely.



Podľa utorňajšej správy MAAE Irán v uplynulých mesiacoch napriek medzinárodných požiadavkám znova zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu. Podnikol však kroky na to, aby rozširovanie týchto zásob zastavil.