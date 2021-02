Irán spustil očkovaciu kampaň proti koronavírusu

Teherán 9. februára (TASR) - Irán spustil v utorok očkovaciu kampaň proti novému druhu koronavírusu, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu štátnu televíziu.



"Začíname národné očkovanie proti COVID-19... na pamiatku mučeníctva zdravotníckych pracovníkov," uviedol na ceremónii v teheránskej nemocnici iránsky prezident Hasan Rúhání.



Do Iránu dorazila 4. februára prvá zásielka ruskej vakcíny Sputnik V proti koronavírusu SARS-CoV-2, informovala vtedy iránska štátna tlačová agentúra IRNA bez bližšieho určenia množstva dávok. Druhá a tretia zásielka ruskej vakcíny by mali byť zaslané do Teheránu 18. a 28. februára, uviedla IRNA s odvolaním sa na iránskeho veľvyslanca v Moskve. Dodala, že prvá fáza hromadného očkovania sa má podľa očakávaní začať ešte pred začiatkom marca. Zaočkovaných má byť počas nej 83 miliónov ľudí.



Iránska islamská republika, ktorá bojuje s najväčšou epidémiou nového druhu koronavírusu na Blízkom východe, vyhlásila, že sa bude spoliehať iba na vakcíny z Ruska, Indie alebo Číny, zatiaľ čo pracuje aj na vývoji vlastnej očkovacej látky.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v priebehu januára zakázal používanie vakcín vyrobených v Spojených štátoch a Británii, pričom ich označil za "absolútne nedôveryhodné".



Irán od začiatku pandémie zaznamenal viac ako 1,4 milióna prípadov nákazy a vyše 58.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.