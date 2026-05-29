Piatok 29. máj 2026
Irán: Stále neexistuje konečná dohoda so Spojenými štátmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 29. mája (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že stále neexistuje „konečná dohoda“ so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že urobí „konečné“ rozhodnutie o tom, či s Iránom uzavrie mierovú dohodu alebo nie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Čo sa týka dohody, ako som už povedal v rozhovore s vami, výmena správ pokračuje, ale zatiaľ nebola dosiahnutá žiadna konečná dohoda,“ povedal iránskym štátnym médiám hovorca ministerstva Esmáíl Bakájí.

Iránska tlačová agentúra Fárs v piatok s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že najnovšie vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnej dohode o ukončení vojny na Blízkom východe sú kombináciou pravdy a lží.
