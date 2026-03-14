Irán stále popiera odpálenie balistických rakiet smerom na Turecko
Ankara 14. marca (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan uviedol, že Irán popiera zodpovednosť za vypustenie balistických rakiet smerom na jeho krajinu, napriek dôkazom na základe technických dát. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Fidan povedal, že sa rozprával so svojím iránskym rezortným partnerom Abbásom Arákčím po tom, ako obranné systémy NATO v piatok zostrelili ďalšiu iránsku balistickú raketu – tretiu za deväť dní. „Znovu sa nepriznávajú k zodpovednosti za tento incident. Tvrdia, že nenariadili takýto útok a nie sú s ním nijako spojení,“ povedal šéf tureckej diplomacie o predstaviteľoch Iránu.
„Samozrejme, máme k dispozícii technické údaje... a diskutujeme s nimi (iránskymi predstaviteľmi) o rozporoch medzi ich vyhláseniami a realitou,“ dodal Fidan s tým, že to riešia na diplomatickej aj armádnej úrovni.
Turecký minister tiež upozornil na to, že jeho krajina odolá všetkým provokáciám a dodal, že jej odstrašujúce kapacity sú mimoriadne silné. „Vždy presne vieme, kde a kedy použiť našu silu,“ povedal.
NATO zostrelilo prvú iránsku balistickú raketu 4. marca, a druhú zachytilo 9. marca. „Balistickú muníciu odpálenú z Iránu, ktorá prenikla do tureckého vzdušného priestoru, zneškodnili prostriedky protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO rozmiestnené vo východnom Stredomorí,“ uviedlo turecké ministerstvo obrany po odpálení tretej rakety v piatok 13. marca. Irán odmietol zodpovednosť vo všetkých troch prípadoch.
V Turecku sú umiestnené americké jednotky na dvoch kľúčových základniach NATO. Jednou je Incirlik pri meste Adana na juhu krajiny a druhou je Kürecik vo východnej polovici Turecka. Pondelkový incident prinútil Washington zatvoriť svoj konzulát v Adane a vyzvať všetkých občanov USA, aby opustili juhovýchod Turecka.
