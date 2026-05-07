Irán stále prehodnocuje americký návrh na ukončenie vojny
Viaceré médiá uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny.
Autor TASR
Teherán 7. mája (TASR) - Teherán stále prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, uviedol vo štvrtok predstaviteľ iránskej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že Teherán americký návrh prehodnocuje a po „finalizácii svojich pohľadov“ kontaktuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ rozhovorov s USA.
Prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov, ak nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to urobí, vojna sa podľa neho skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Zároveň však prejavil optimizmus, že dohoda by mohla byť čoskoro uzavretá.
Viaceré médiá uviedli, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu 14-bodového memoranda o ukončení vojny. Sporné body ako iránsky jadrový program, odblokovanie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv či americké sankcie by podľa nich mali byť predmetom neskorších rokovaní.
