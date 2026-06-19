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Irán: Stretnutie s USA by sa malo konať v najbližších dňoch

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Ľudia sa kúpu pri iránskom prístavnom meste Bandar Abbás, v pozadí lode kotvia v Hormuzskom prielive, v pondelok 8. júna 2026. Agentúra Reuters pripomína, že Teherán Hormuzský prieliv uzavrel po 28. februári, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán. Cez túto kľúčovú námornú trasu sa za normálnych okolností prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy. Foto: TASR/AP

Rezort dodal, že rokovania s USA o konečnej dohode závisia od začatia a pokračovania v plnenení konkrétnych podmienok stanovených v memorande.

Autor TASR
Teherán 19. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že stretnutie s americkými predstaviteľmi, ktoré sa pôvodne malo konať v piatok vo Švajčiarsku, by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch. Odloženie piatkového stretnutia avizovali v priebehu dňa aj americký viceprezident J. D. Vance či švajčiarska diplomacia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie Sky News.

„Vzhľadom na to, že k podpisu textu memoranda o porozumení došlo digitálne 18. júna, nie je naliehavé usporiadať spomínané stretnutie vo Švajčiarsku, avšak plánujeme stretnutie v najbližších dňoch,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.

Rezort dodal, že rokovania s USA o konečnej dohode závisia od začatia a pokračovania v plnenení konkrétnych podmienok stanovených v memorande.

Podľa Sky News ide o narážku na najnovšie boje v Libanone. V rámci spomínaného memoranda mali byť ukončené boje na všetkých frontoch vrátane tejto krajiny. Izrael však cez noc opätovne podnikol útoky na južný Libanon, ktoré si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali najmenej 47 obetí. Agentúra Reuters informovala, že obe strany v piatok uzavreli prímerie, ktoré začalo platiť o 16.00 h miestneho času (15.00 h SELČ).

Memorandum o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom podpísali iránsky prezident Masúd Pezeškiján a jeho americký náprotivok Donald Trump v stredu SELČ. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami, ktorou by oficiálne skončila vojna na Blízkom východe. Vo štvrtok následne začala plynúť šesťdesiatdňová lehota na rokovania medzi oboma krajinami o konečnej mierovej dohode.
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