Irán súhlasil s obnovením jadrových rokovaní

Brusel 27. októbra (TASR) - Irán súhlasil s obnovením rokovaní o svojom jadrovom programe so svetovými veľmocami v novembri. Po rozhovoroch so sprostredkovateľmi Európskej únie to v stredu oznámil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Alí Bákerí. Informovala o tom agentúra AFP.



"Súhlasíme so začatím rozhovorov pred koncom novembra. Presný dátum ešte bude oznámený v priebehu budúceho týždňa," napísal Bákerí, ktorý je zároveň hlavným iránskym jadrovým vyjednávačom, na sociálnej sieti Twitter.



Jadrovú dohodu s Iránom o obmedzení jeho jadrového programu výmenou za uvoľnenie sankcií dosiahli Spojené štáty, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia v roku 2015. Bývalý americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán sankcie, ktoré Washington predtým v rámci dohody zrušil. Teherán odvtedy tiež upustil od mnohých svojich záväzkov.



Európska únia sa ako koordinátor dohody snaží o obnovenie rokovaní zameraných na opätovné oživenie dohody, vysvetľuje AFP. Rozhovory sa začali ešte v apríli vo Viedni po tom, čo Trumpov nástupca Joe Biden preukázal vôľu vrátiť sa späť k rokovaciemu stolu a zrušiť Trumpom uvalené sankcie. Rokovania sú však prerušené od júna, keď sa v Iráne konali prezidentské voľby a do funkcie prezidenta zvolili ultrakonzervatívneho Ebráhíma Raísího.