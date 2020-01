Irán súhlasil s odškodnením pozostalých, pomoc poskytne aj Kyjev

Kyjev 11. januára (TASR) - Irán predbežne súhlasil s vyplatením odškodného rodinám, ktorých príbuzní zahynuli pri stredajšom zostrelení ukrajinského lietadla pri Teheráne.



Podľa agentúry Ukrinform to v sobotu uviedol tajomník ukrajinskej Rady pre národnú bezpečnosť a obranu (RNBO) Olexij Danilov, ktorý dodal, že Irán sa zaviazal zaplatiť aj cenu zostreleného lietadla.



"Irán úplne kompenzuje všetko," uviedol Danilov v sobotu pre britskú rozhlasovú stanicu BBC.



Podľa neho Irán pristúpil na tento krok, pretože oficiálne uznal, že jeho armáda zostrelila ukrajinské lietadlo so 176 osobami na palube. Pád lietadla nikto neprežil.



Danilov spresnil, že nároky na odškodné mali byť aj témou sobotňajšieho telefonického rozhovoru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním.



Prezident Zelenskyj v sobotu vo svojom videoposolstve k občanom Ukrajiny vyhlásil, že ukrajinská vláda poskytne finančnú pomoc rodinám osôb zabitých pri páde ukrajinského boeingu v Iráne a štát im pomôže získať náhrady za spôsobené škody a ujmu.



Spresnil, že "štát sa tiež bude snažiť získať odškodnenie od dopravcu, poisťovacích spoločností a Iránskej islamskej republiky."



Podľa Zelenského "Ukrajina systematicky a bez hnevu zisťovala príčiny havárie". Uviedol, že "vysoká profesionalita ukrajinských odborníkov, ktorí sú na mieste nešťastia v Iráne, neumožnila skryť pravdu o tragédii."



"Chcem osobitne vyzdvihnúť prácu ukrajinských odborníkov v Iráne. Ich vysoká profesionalita a efektívnosť, presvedčivé predbežné zistenia a dôkazy nájdené v Teheráne nedovolili skryť pravdu," uviedol Zelenskyj.



Danilov: Ukrajina mala dôkazy o zostrelení lietadla pred priznaním sa Iránu



Ukrajinská strana mala dôkaz o raketovom útoku na lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines ešte pred tým, ako sa k nemu v sobotu Irán priznal.



Uviedol to v sobotu tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov.



"S vysokou pravdepodobnosťou poznáme názov tejto rakety, vieme, kedy ju iránske orgány kúpili, a vieme, od koho ju kúpili," uviedol Danilov.



Podľa jeho názoru práve fakt, že Kyjev mal tieto dôkazy a zverejnil, že medzi hlavné verzie príčin havárie patrí zostrelenie lietadla raketou, mali vplyv na Irán, ktorý zodpovednosť za stredajšiu tragédiu priznal v sobotu. Spočiatku Irán tvrdil, že ukrajinské lietadlo havarovalo v dôsledku technickej poruchy.



Danilov dodal, že podľa fotografie, ktorú v sobotu zverejnila kancelária ukrajinského prezidenta, je jasné, že vystrelená raketa zasiahla kokpit. Piloti "hneď po prvom zásahu zomreli," zdôraznil Danilov. Na fotografii podľa neho jasne vidno aj otvory po rakete.



Danilov zároveň uviedol, že Ukrajina nezastaví vyšetrovanie tejto katastrofy napriek tomu, že Irán sa už medzičasom k zostreleniu lietadla priznal. Podľa Danilova Kyjev bude požadovať potrestanie osôb zodpovedných za tento čin.



Plnú zodpovednosť za zostrelenie ukrajinského dopravného lietadla prevzal v sobotu veliteľ vzdušných síl iránskych revolučných gárd brigádny generál Amír Alí Hádžízáde, ktorý dodal, že sa podrobí akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré v súvislosti s tým bude prijaté.