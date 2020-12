Irán súhlasil s odškodnením pozostalých obetí z ukrajinského lietadla

Na archívnej snímke trosky na mieste pádu havarovaného lietadla v Teheráne 8. januára 2020. Foto: TASR/AP

Teherán 30. decembra (TASR) - Irán v stredu vyhlásil, že je pripravený odškodniť pozostalých po cestujúcich ukrajinského civilného lietadla zostreleného v januári iránskymi revolučnými gardami. Rodina každej zo 176 obetí by tak mala získať kompenzáciu vo výške 150.000 dolárov. S odvolaním sa na iránsku štátnu tlačovú agentúru IRNA o tom informovala agentúra DPA.Odškodné by malo byť podľa právneho oddelenia prezidentskej kancelárie vyplatené "", hoci IRNA presný dátum neuviedla.Toto vyhlásenie prišlo takmer rok po tragédii lietadla spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktoré sa zrútilo 8. januára krátko po štarte z letiska imáma Chomejního v Teheráne. Zahynulo všetkých 176 ľudí na palube. Bolo medzi nimi 82 Iráncov, 57 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, desať Švédov, sedem Afgancov a traja Briti.Irán po niekoľkých dňoch odmietania zodpovednosti pripustil, že jeho ozbrojené sily lietadlo zostrelili omylom.Počas vyšetrovania iránske úrady dospeli k záveru, že zostrelenie ukrajinského lietadla spôsobila ľudská chyba a nešlo o príkaz z vojenských miest: operátor systému protivzdušnej obrany si podľa iránskej prokuratúry nevyžiadal povolenie od svojich nadriadených na to, aby na ukrajinské lietadlo vypálil dve rakety. Boeing 737-800 spoločnosti UIA totiž omylom považoval za prichádzajúcu raketu.Iránsky systém protivzdušnej obrany bol v tom čase v stave vysokej pohotovosti, pretože len niekoľko hodín predtým Irán vypálil rakety na iracké základne, kde sa nachádzali príslušníci americkej armády. Tento útok bol odvetou za zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v hlavnom meste Iraku.