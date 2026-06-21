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Irán: Témy rokovaní budú konflikt v Libanone, financie a predaj ropy
Na rokovania vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock v nedeľu pricestoval aj viceprezident USA J.D. Vance, ktorý v ranných hodinách pristál na leteckej základni Emmen.
Autor TASR
Teherán/Bürgenstock 21. júna (TASR) - Irán v nedeľu uviedol, že hlavnou témou jeho rozhovorov so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sionistický režim naďalej porušuje svoje záväzky v Libanone, táto otázka bude hlavnou témou dnešných rozhovorov,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vo videu, ktoré zverejnila iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Na programe rokovaní bude podľa neho aj „otázka sprístupnenia zmrazených alebo obmedzených aktív Iránu, ako aj diskusia týkajúca sa vydania potrebných povolení na predaj iránskej ropy“.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf a šéf armády Ásim Munír medzitým pricestovali v nedeľu do Švajčiarska na rozhovory o vojne na Blízkom východe, oznámila premiérova kancelária.
Na rokovania vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock v nedeľu pricestoval aj viceprezident USA J.D. Vance, ktorý v ranných hodinách pristál na leteckej základni Emmen. Súčasťou americkej delegácie sú vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí majú na starosti technickú stránku rokovaní.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu večer informovalo, že do krajiny dorazila aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
„Sionistický režim naďalej porušuje svoje záväzky v Libanone, táto otázka bude hlavnou témou dnešných rozhovorov,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vo videu, ktoré zverejnila iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Na programe rokovaní bude podľa neho aj „otázka sprístupnenia zmrazených alebo obmedzených aktív Iránu, ako aj diskusia týkajúca sa vydania potrebných povolení na predaj iránskej ropy“.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf a šéf armády Ásim Munír medzitým pricestovali v nedeľu do Švajčiarska na rozhovory o vojne na Blízkom východe, oznámila premiérova kancelária.
Na rokovania vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock v nedeľu pricestoval aj viceprezident USA J.D. Vance, ktorý v ranných hodinách pristál na leteckej základni Emmen. Súčasťou americkej delegácie sú vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí majú na starosti technickú stránku rokovaní.
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu večer informovalo, že do krajiny dorazila aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.