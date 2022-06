Irán tento týždeň obnoví nepriame rokovania s USA o zrušení sankcií

Teherán 27. júna (TASR) - Irán v pondelok uviedol, že tento týždeň obnoví nepriame rokovania so Spojenými štátmi v rámci širších snáh o obnovenie jadrovej dohody z roku 2015. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saída Chátibzádeho budú tieto nepriame rokovania zamerané na zrušenie sankcií, ktoré na Teherán uvalil Washington.



Chátibzáde ďalej uviedol, že nepriame rokovania s USA sa uskutočnia v priebehu tohto týždňa v nemenovanej krajine Perzského zálivu. Podľa iránskych médií bude touto krajinou Katar, píše agentúra Reuters.



"To, čo budeme v nasledujúcich dňoch robiť, sa nebude týkať jadrového aspektu, ale existujúcich rozdielov a zrušenia sankcií. Dúfam, že rokovania budú mať pozitívny výsledok," uviedol Chátibzáde s tým, že na ťahu je teraz Washington.



Jadrová dohoda z roku 2015 zmiernila tvrdé ekonomické sankcie voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. V roku 2018 od nej však odstúpili USA na základe rozhodnutia vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Jeho vláda obnovila sankcie voči Teheránu, ktorý následne postupne prestával plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody.



Sľubne sa vyvíjajúce rozhovory o oživení tejto dohody uviazli na mŕtvom bode v marci, po ruskom vpáde na Ukrajinu. Počas rokovaní o obnovení jadrovej dohody vo Viedni pritom Irán opakovane vyzýval na záruky zo strany USA, že nedôjde k podobnému odstúpeniu od dohody, aké uskutočnil Trump.



Šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell však tento víkend navštívil Teherán, kde rokoval so šéfom iránskej diplomacie Hosejnom Amírom Abdollahjánom. Po tejto návšteve Borrell uviedol, že rokovania o obnovení jadrovej dohody sa čoskoro opäť obnovia.



Aby sa predišlo zmätku, tak rokovania Iránu s USA sa uskutočnia separátne od širších rokovaní vo Viedni, ktoré sa konajú medzi Iránom a svetovými mocnosťami a ich sprostredkovateľom je Európska únia, uviedol ešte v sobotu Borrell.