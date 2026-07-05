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Traja synovia ajatolláha Chameneího sa modlili pri jeho rakve
Jedna zo smútiacich vyjadrila sklamanie, že nového najvyššieho vodcu na pohrebe nevidela.
Autor TASR
Teherán 5. júla (TASR) - Traja synovia zabitého iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího sa v nedeľu modlili pri jeho rakve a rakvách ďalších štyroch členov rodiny počas druhého dňa verejných spomienkových obradov v Teheráne. Chameneího syn a nástupca vo funkcii Modžtabá sa však na verejnosti zatiaľ stále neobjavil, informuje TASR podľa správy agentúry Reutes.
Štátna televízia ukázala troch Chameneího synov - Mostafu, Mejsama a Masúda -, ako sa modlia za rakvami vystavenými na rozsiahlom nádvorí teheránskej Veľkej mešity Mosallá. Ich otec spolu s niekoľkými ďalšími členmi rodiny zahynul 28. februára pri leteckom útoku, keď Spojené štáty a Izrael rozpútali vojnu proti Iránu.
O Modžtabovi doteraz neboli zverejnené žiadne zábery a nikto ho nevidel na verejnosti. Podľa osôb z jeho blízkeho okolia utrpel zranenia práve pri útoku z 28. februára. Pre agentúru Reuters uviedli, že má znetvorenú tvár a vážne zranenia jednej alebo oboch nôh.
Jedna zo smútiacich vyjadrila sklamanie, že nového najvyššieho vodcu na pohrebe nevidela. „Do poslednej chvíle som dúfala, že príde osobne. To bolo naše jediné želanie,“ uviedla mladá žena pre polooficiálnu tlačovú agentúru Tasním.
Rakva s pozostatkami Chameneího je až do pondelka vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, pričom od soboty prúdia do iránskej metropoly státisíce smútiacich.
Od pondelka sú následne naplánované ďalšie pohrebné ceremónie v pútnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad.
Štátna televízia ukázala troch Chameneího synov - Mostafu, Mejsama a Masúda -, ako sa modlia za rakvami vystavenými na rozsiahlom nádvorí teheránskej Veľkej mešity Mosallá. Ich otec spolu s niekoľkými ďalšími členmi rodiny zahynul 28. februára pri leteckom útoku, keď Spojené štáty a Izrael rozpútali vojnu proti Iránu.
O Modžtabovi doteraz neboli zverejnené žiadne zábery a nikto ho nevidel na verejnosti. Podľa osôb z jeho blízkeho okolia utrpel zranenia práve pri útoku z 28. februára. Pre agentúru Reuters uviedli, že má znetvorenú tvár a vážne zranenia jednej alebo oboch nôh.
Jedna zo smútiacich vyjadrila sklamanie, že nového najvyššieho vodcu na pohrebe nevidela. „Do poslednej chvíle som dúfala, že príde osobne. To bolo naše jediné želanie,“ uviedla mladá žena pre polooficiálnu tlačovú agentúru Tasním.
Rakva s pozostatkami Chameneího je až do pondelka vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, pričom od soboty prúdia do iránskej metropoly státisíce smútiacich.
Od pondelka sú následne naplánované ďalšie pohrebné ceremónie v pútnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad.