Irán tretiu noc po sebe v odvete zaútočil raketami na Izrael

Tel Aviv 16. júna (TASR) — Izrael čelí tretiu noc po sebe odvetnému raketovému útoku Iránu. Izraelské ozbrojené sily v noci na pondelok krátko po 03.00 h SELČ uviedli, že zaznamenali ďalšiu vlnu balistických rakiet odpálených z Iránu, informuje TASR s odvolaním sa na portály Times of Israel a Jerusalem Post.



Krátko po tomto oznámení sa na viacerých miestach vrátane Tel Avivu a Jeruzalema rozozvučali sirény varujúce pred raketovým útokom. Na zverejnených záberoch je vidieť, ako protivzdušná obrana zostrelila viaceré rakety nad Tel Avivom, no niekoľko zrejme dopadlo na zem. Oficiálne to však ešte nie je potvrdené.



Izraelská zdravotnícka záchranná služba Červená Dávidova hviezda uviedla, že dostala hlásenia o dopadoch balistických rakiet na štyroch miestach v strednom Izraeli a vyslala tam svoje tímy. Podľa televízie N12 bola pri najnovšom iránskom útoku jedna osoba vážne zranená. Mohutné výbuchy bolo podľa novinára agentúry AFP v pondelok ráno počuť aj v Jeruzaleme.



Armáda predtým vyzvala civilistov, aby sa premiestnili do protileteckých krytov a zostali v nich až do odvolania. Neskôr túto výzvu odvolala.



Izrael spustil bezprecedentný útok na Irán v noci na piatok. V islamskej republike zasiahol vojenské objekty a jadrové zariadenia a zabil viacerých armádnych veliteľov, jadrových vedcov i ďalších významných predstaviteľov.