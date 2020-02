Trumpov mierový plán pre Blízky východ kritizoval ajatolláh Chameneí

Teherán 5. februára (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vyhlásil, že mierový plán na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu amerického prezidenta Donalda Trumpa je odsúdený na neúspech. Informovala o tom rakúska stanica ORF.



"Tento plán storočia zomrie ešte skôr, než zomrie Trump," povedal Chameneí v iránskej štátnej televízii. Mierový plán je podľa neho hlúpy, ale zároveň zákerný a preto by sa voči nemu mali postaviť Palestínčania, ako aj celý islamský svet.



Jediným riešením blízkovýchodného konfliktu je podľa neho referendum, v ktorom Palestínčania sami rozhodnú o tom, akou politickou cestou by sa mala ich krajina vybrať.



Osemdesiatstranový dokument, ktorý Trump predstavil minulý týždeň, predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že časti východného Jeruzalema ležiace za izraelskou bezpečnostnou bariérou by sa mohli stať hlavným mestom palestínskeho štátu.