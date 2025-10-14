< sekcia Zahraničie
Irán: Trumpova výzva na mier je v rozpore s konaním USA
Autor TASR
Teherán 14. októbra (TASR) - Výzva amerického prezidenta Donalda Trumpa na mierovú dohodu s Teheránom je v rozpore s konaním Washingtonu, vyhlásilo v utorok iránske ministerstvo zahraničných vecí. Spojené štáty označil Teherán za „hlavného producenta terorizmu“ a podľa agentúry AFP sa tak odvolával na júnový útok USA na jadrové zariadenia v Iráne, píše TASR.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vystúpil v izraelskom parlamente a vo svojom prejave vyhlásil, že by bolo „skvelé dosiahnuť mierovú dohodu“ s Iránom. Dodal, že je na Teheráne, aby spravil krok k tomu, aby sa akákoľvek dohoda mohla uskutočniť.
Irán túto výzvu rázne odmietol. „Túžba po mieri a dialógu, ktorú vyjadril americký prezident, nie je v súlade s nepriateľským a zločineckým správaním Spojených štátov voči iránskemu ľudu,“ uviedol rezort diplomacie v oficiálnom stanovisku.
„Ako je možné útočiť na obytné oblasti a jadrové zariadenia krajiny uprostred politických rokovaní, zabiť viac ako 1000 ľudí, vrátane nevinných žien a detí, a potom požadovať mier a priateľstvo?“ opýtalo sa vo vyhlásení iránske ministerstvo.
Trump v pondelok uviedol, že „nič by nebolo pre región prospešnejšie“ ako to, aby iránski vodcovia „odmietli teroristov, prestali ohrozovať svojich susedov, prestali financovať svojich militantných zástupcov a konečne uznali právo Izraela na existenciu“.
Teherán označil tieto výroky za „nezodpovedné a hanebné“ a obvinil Spojené štáty, že sú „hlavným producentom terorizmu a podporovateľom teroristického a genocídneho sionistického režimu“. „Spojené štáty... nemajú morálnu autoritu obviňovať iných,“ dodalo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz - a jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom. Tieto údery podľa Washingtonu vrátili iránsky jadrový program o niekoľko rokov späť. Trump tvrdil, že zariadenia boli úplne zničené.
Stanica NBC News v polovici júla s odvolaním na bývalých a súčasných amerických vládnych predstaviteľov informovala, že zničená bola len jedna z troch zasiahnutých lokalít - zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Zvyšné dve, Isfahán a Natanz, zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých mesiacov.
