Irán: Trumpove hrozby na civilné lokality môžu byť vojnovými zločinmi

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 6. apríla (TASR) - Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o útokoch na elektrárne a mosty v Iráne by sa mohli považovať za vojnové zločiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.

Hrozba útoku na elektrárne a mosty (civilná infraštruktúra) je vojnovým zločinom podľa článku 8(2)(b) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,“ dodal.

Štatút určuje právomoci, fungovanie a pravidlá súdu. Spojené štáty ani Irán ho nepodpísali ani neratifikovali a nie sú preto jeho zmluvnými stranami.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze