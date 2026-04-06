Irán: Trumpove hrozby na civilné lokality môžu byť vojnovými zločinmi
Štatút určuje právomoci, fungovanie a pravidlá súdu. Spojené štáty ani Irán ho nepodpísali ani neratifikovali a nie sú preto jeho zmluvnými stranami.
Teherán 6. apríla (TASR) - Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o útokoch na elektrárne a mosty v Iráne by sa mohli považovať za vojnové zločiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.
„Hrozba útoku na elektrárne a mosty (civilná infraštruktúra) je vojnovým zločinom podľa článku 8(2)(b) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,“ dodal.
Štatút určuje právomoci, fungovanie a pravidlá súdu. Spojené štáty ani Irán ho nepodpísali ani neratifikovali a nie sú preto jeho zmluvnými stranami.
„Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.
„Hrozba útoku na elektrárne a mosty (civilná infraštruktúra) je vojnovým zločinom podľa článku 8(2)(b) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,“ dodal.
Štatút určuje právomoci, fungovanie a pravidlá súdu. Spojené štáty ani Irán ho nepodpísali ani neratifikovali a nie sú preto jeho zmluvnými stranami.