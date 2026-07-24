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Irán: Trumpove vyhrážky predstavujú nebezpečný precedens
Minister zdôraznil, že vyvodí zodpovednosť voči každej krajine, ktorá pomôže USA pri útokoch.
Autor TASR
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Teherán 24. júla (TASR) - Irán v piatok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o použití zmrazených aktív Teheránu na pokrytie škôd na lodnej doprave sú „nebezpečným precedensom“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zadržanie aktív inej krajiny na úhradu nesúvisiacich budúcich pohľadávok predstavuje nebezpečný precedens,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na platforme X. Minister okrem toho zdôraznil, že vyvodí zodpovednosť voči každej krajine, ktorá pomôže USA pri útokoch.
„Akékoľvek podieľanie sa, spolupráca či pomoc pri páchaní agresie proti Iránu bude mať za následok vyvodenie medzinárodnej zodpovednosti príslušných strán,“ povedal Arákčí a zdôraznil, že Irán „si vyhradzuje právo prijať všetky potrebné opatrenia v rámci sebaobrany“.
Varovania prišli po 13. noci útokov po sebe, počas ktorej USA podnikali údery na iránske vojenské ciele v snahe „prinútiť Irán niesť zodpovednosť a zmierniť hrozby, ktoré Revolučné gardy predstavujú pre komerčnú lodnú dopravu“.
Iránske štátne médiá v piatok ráno hlásili, že pri piatkových útokoch zahynuli najmenej štyri osoby. „V dôsledku raketového útoku teroristického nepriateľa USA na oblasti v okolí mesta Ahváz zahynuli štyria naši spoluobčania a päť ďalších utrpelo zranenia,“ citovala tlačová agentúra IRNA slová guvernéra provincie.
Americká armáda zdôraznila, že Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetovej ropy, je „otvorený pre tranzit“ napriek tomu, že Irán pokračoval v útokoch na tankery a žiadal platby za bezpečný prechod. Jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom však tento týždeň otvorili nový front v konflikte, keď zaútočili na plavidlá v Červenom mori, čo vyvolalo obavy o zásoby surovej ropy. Svetoví lídri vyjadrili znepokojenie nad útokmi povstalcov. Cena ropy po prvý raz od mája prekročila hranicu 100 dolárov za barel a neklesli pod ňu ani v piatok.
„Zadržanie aktív inej krajiny na úhradu nesúvisiacich budúcich pohľadávok predstavuje nebezpečný precedens,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na platforme X. Minister okrem toho zdôraznil, že vyvodí zodpovednosť voči každej krajine, ktorá pomôže USA pri útokoch.
„Akékoľvek podieľanie sa, spolupráca či pomoc pri páchaní agresie proti Iránu bude mať za následok vyvodenie medzinárodnej zodpovednosti príslušných strán,“ povedal Arákčí a zdôraznil, že Irán „si vyhradzuje právo prijať všetky potrebné opatrenia v rámci sebaobrany“.
Varovania prišli po 13. noci útokov po sebe, počas ktorej USA podnikali údery na iránske vojenské ciele v snahe „prinútiť Irán niesť zodpovednosť a zmierniť hrozby, ktoré Revolučné gardy predstavujú pre komerčnú lodnú dopravu“.
Iránske štátne médiá v piatok ráno hlásili, že pri piatkových útokoch zahynuli najmenej štyri osoby. „V dôsledku raketového útoku teroristického nepriateľa USA na oblasti v okolí mesta Ahváz zahynuli štyria naši spoluobčania a päť ďalších utrpelo zranenia,“ citovala tlačová agentúra IRNA slová guvernéra provincie.
Americká armáda zdôraznila, že Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetovej ropy, je „otvorený pre tranzit“ napriek tomu, že Irán pokračoval v útokoch na tankery a žiadal platby za bezpečný prechod. Jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom však tento týždeň otvorili nový front v konflikte, keď zaútočili na plavidlá v Červenom mori, čo vyvolalo obavy o zásoby surovej ropy. Svetoví lídri vyjadrili znepokojenie nad útokmi povstalcov. Cena ropy po prvý raz od mája prekročila hranicu 100 dolárov za barel a neklesli pod ňu ani v piatok.