Irán tvrdí, že aj ďalšie rozhovory s USA budú sprostredkované Ománom

Teherán 13. apríla (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu informovalo, že aj ďalšie rozhovory so Spojenými štátmi plánované na budúci víkend budú „nepriame“. Taktiež ich sprostredkuje Omán a podľa iránskeho rezortu diplomacie sa zamerajú výlučne na jadrový program Teheránu a potenciálne zrušenie sankcií, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Rokovania budú ďalej nepriame. Omán zostane (ich) sprostredkovateľom, diskutujeme však o mieste budúcich rokovaní,“ povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí pre iránsku štátnu televíziu. Dodal, že rozhovory sa zamerajú len na „jadrové otázky a zrušenie sankcií“.



V sobotu sa v ománskom hlavnom meste Maskat uskutočnili nepriame rokovania medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu. Rozhovory trvali približne dve hodiny, pričom prebiehali v oddelených miestnostiach a ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí pôsobil ako sprostredkovateľ. Obe strany, a rovnako aj Omán, po rokovaniach skonštatovali, že boli „konštruktívne“.



Biely dom po nich oznámil, že obe strany sa dohodli na opätovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční o týždeň 19. apríla.



Irán na sobotných rozhovoroch zastupoval minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý sa už v rokoch 2013 - 2015 zúčastnil na rokovaniach so svetovými mocnosťami o iránskom jadrovom programe. Administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa reprezentoval osobitný vyslanec Steve Witkoff.



Arákčí pre iránsku štátnu televíziu neskôr povedal, že obe strany sa značne priblížili k jadru rokovaní, no dohoda si bude vyžadovať vzájomné ústupky. Biely dom označil rokovania za „krok vpred“ a šéf ománskej diplomacie skonštatoval, že prebiehali v „priateľskej atmosfére“ a sú začiatkom úsilia o „spravodlivú a záväznú dohodu“.