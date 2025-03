Irán tvrdí, že chce spolupracovať s agentúrou pre atómovú energiu

Teherán 17. marca (TASR) - Iránsky námestník ministra zahraničných vecí pre medzinárodné záležitosti Kazím Gharíb Abádí v pondelok vyhlásil, že Irán je "odhodlaný" spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Povedal tak po stretnutí so šéfom MAAE Rafaelom Grossim. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Gharíb Abádí na sieti X uviedol, že pondelkové rozhovory so šéfom MAAE vo Viedni boli úprimné a konštruktívne.



"Irán je pri ochrane svojej národnej bezpečnosti a záujmov naďalej odhodlaný spolupracovať s MAAE v rámci svojich bezpečnostných záväzkov," povedal iránsky predstaviteľ odvolávajúc sa na protokoly MAAE, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu jadrových zbraní.



Grossi uviedol, že spolupráca je "nevyhnutná na poskytnutie dôveryhodných záruk mierovej povahy iránskeho jadrového programu".



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok povedal, že stretnutie je súčasťou pokračujúcej spolupráce Teheránu s MAAE. "Keďže narástli hrozby voči iránskym mierovým jadrovým zariadeniam, je prirodzené, že sme zintenzívnili konzultácie s MAAE," uviedol Bakájí.



Gharíb Abádí v piatok v Pekingu rokoval so svojimi čínskymi a ruskými náprotivkami, Ma Čao-sü a Sergejom Riabkovom. Čína následne vyzvala na ukončenie všetkých "nezákonných jednostranných sankcií" voči Iránu.



Po rokovaní s Grossim sa Gharíb Abádí stretol aj s ruskými a čínskymi predstaviteľmi vo Viedni. Informoval, že diskutovali o "užšej a väčšej koordinácii a spolupráci v otázkach záujmu", najmä pokiaľ ide o MAAE a súvisiaci vývoj, píše AFP.



Americký prezident Donald Trump tento mesiac oznámil, že napísal list vedeniu Iránu, v ktorom vyjadril zámer rokovať o dohode o jeho jadrovom programe. Trump počas svojho prvého funkčného obdobia presadzoval politiku "maximálneho tlaku" na Irán, pričom USA v roku 2018 odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe a následne obnovili tvrdé sankcie voči Iránu.



Teherán potvrdil, že dostal list pričom Bakájí v pondelok povedal, že odpovie "po ukončení hodnotenia".



Západ podľa AFP už desaťročia podozrieva Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, čo Teherán popiera a trvá na tom, že jeho jadrové aktivity slúžia na mierové účely.



Irán v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát rokoval s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka o iránskom jadrovom programe.