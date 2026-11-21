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Irán tvrdí, že delegácia z Kataru viedla v Teheráne rokovania
O obsahu rokovaní neposkytol žiadne podrobnosti a nešpecifikoval ani, či je katarská delegácia stále v Teheráne.
Autor TASR
Teherán 21. novembra (TASR) - Katarská delegácia viedla v piatok večer v Teheráne rokovania, oznámil v sobotu námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbabádí. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
„Katarská delegácia prišla včera večer do Teheránu a viedli sme dvojhodinové rokovania,“ povedal Gharíbabádí pre iránsku tlačovú agentúru Tasním.
O obsahu rokovaní neposkytol žiadne podrobnosti a nešpecifikoval ani, či je katarská delegácia stále v Teheráne.
„Sme v kontakte s mediátormi, vrátane Katarčanov, a to osobne aj virtuálne, a vedieme potrebné rokovania s cieľom zistiť, či je možné dať diplomacii ďalšiu šancu,“ dodal Gharíbabádí.
Námestník tak podľa Reuters zopakoval slová iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, ktorý v piatok vyhlásil, že stále dúfa, že diplomacia môže ukončiť vojnu s USA.
Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára, v dôsledku čoho spustil Teherán ofenzívu proti Izraelu a štátom Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne. Do konfliktu sa medzičasom zapojilo niekoľko krajín v regióne, čo malo negatívny dopad na lodnú dopravu a ceny energií na celom svete.
Jednou z hlavných sporných otázok medzi Washingtonom a Teheránom je iránsky jadrový program. Západné štáty Irán obviňujú zo snahy vyvinúť jadrovú zbraň, krajina však trvá na tom, že jej jadrový program slúži výhradne na civilné účely. Arákčí v rozhovore pre noviny Iran Daily zverejnenom v sobotu zopakoval, že Teherán sa zásob obohateného uránu nevzdá.
Katar pôsobí ako mediátor už dlhodobo a svoje väzby s Iránom a USA využíva na pomoc pri sprostredkovávaní dialógu v regionálnych konfliktoch.
„Katarská delegácia prišla včera večer do Teheránu a viedli sme dvojhodinové rokovania,“ povedal Gharíbabádí pre iránsku tlačovú agentúru Tasním.
O obsahu rokovaní neposkytol žiadne podrobnosti a nešpecifikoval ani, či je katarská delegácia stále v Teheráne.
„Sme v kontakte s mediátormi, vrátane Katarčanov, a to osobne aj virtuálne, a vedieme potrebné rokovania s cieľom zistiť, či je možné dať diplomacii ďalšiu šancu,“ dodal Gharíbabádí.
Námestník tak podľa Reuters zopakoval slová iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, ktorý v piatok vyhlásil, že stále dúfa, že diplomacia môže ukončiť vojnu s USA.
Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára, v dôsledku čoho spustil Teherán ofenzívu proti Izraelu a štátom Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne. Do konfliktu sa medzičasom zapojilo niekoľko krajín v regióne, čo malo negatívny dopad na lodnú dopravu a ceny energií na celom svete.
Jednou z hlavných sporných otázok medzi Washingtonom a Teheránom je iránsky jadrový program. Západné štáty Irán obviňujú zo snahy vyvinúť jadrovú zbraň, krajina však trvá na tom, že jej jadrový program slúži výhradne na civilné účely. Arákčí v rozhovore pre noviny Iran Daily zverejnenom v sobotu zopakoval, že Teherán sa zásob obohateného uránu nevzdá.
Katar pôsobí ako mediátor už dlhodobo a svoje väzby s Iránom a USA využíva na pomoc pri sprostredkovávaní dialógu v regionálnych konfliktoch.