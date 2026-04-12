Irán tvrdí, že hrozby Spojených štátov už nemajú žiadny účinok
Autor TASR
Teherán 12. apríla (TASR) - Hrozby zo strany USA stratili svoj účinok a Irán sa nepodriadi nátlaku, uviedol predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. „Irán v posledných týždňoch dokázal, že sa nepodvolí hrozbám a že tieto hrozby už nemajú žiadny účinok,“ citovala Kálíbáfa v nedeľu tlačová agentúra Tasním. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Bez priameho spomenutia prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa naznačil, že vyostrená rétorika je odrazom frustrácie Washingtonu z priebehu konfliktu. Kálíbáf dodal, že „USA by sa mali namiesto toho sústrediť na získanie dôvery Iránu späť a nápravu toho, čo nezvládli“.
Predseda iránskeho parlamentu ako šéf delegácie rokoval s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom v pakistanskom Islamabade, kde sa mierové rozhovory skončili bez dohody. Po zlyhaní týchto rokovaní Trump oznámil námornú blokádu Hormuzského prielivu, kľúčovej trasy pre globálne dodávky ropy a plynu, a obvinil Teherán z „vydierania celého sveta“.
