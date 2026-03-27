Irán tvrdí, že Izrael pri útoku v Libanone zabil šiestich diplomatov
Autor TASR
Teherán/Bejrút 27. marca (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok obvinilo Izrael zo smrteľného útoku na rezidenciu iránskych diplomatov v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Iránska diplomacia vo vyhlásení uviedla, že Izrael pri útoku zabil šiestich jeho diplomatov a incident dôrazne odsúdil. Úmrtia iránskych diplomatov nemožno nezávisle overiť. Izraelská armáda sa k tvrdeniam dosiaľ nevyjadrila.
