Irán tvrdí, že Izrael pri útoku v Libanone zabil šiestich diplomatov

.
Budova je poškodená po tom, čo bola počas nočného americko-izraelského útoku v Teheráne v piatok 27. marca 2026 zasiahnutá susedná obytná budova. Foto: TASR/AP

Úmrtia iránskych diplomatov nemožno nezávisle overiť.

Autor TASR
Teherán/Bejrút 27. marca (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok obvinilo Izrael zo smrteľného útoku na rezidenciu iránskych diplomatov v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Iránska diplomacia vo vyhlásení uviedla, že Izrael pri útoku zabil šiestich jeho diplomatov a incident dôrazne odsúdil. Úmrtia iránskych diplomatov nemožno nezávisle overiť. Izraelská armáda sa k tvrdeniam dosiaľ nevyjadrila.
.

