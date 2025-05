Irán tvrdí, že je ochotný dočasne obmedziť obohacovanie uránu

Teherán 13. mája (TASR) - Irán je otvorený prijatiu dočasných obmedzení pre obohacovanie uránu, uviedol v utorok námestník ministra zahraničných vecí Madžíd Tacht Ravančí. Zároveň ozrejmil, že rokovania so Spojenými štátmi o jadrovej dohode sa takýmto témam ešte len budú venovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Teherán a Washington viedli od 12. apríla už štyri kolá nepriamych rozhovorov na najvyššej úrovni od roku 2018, keď americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



„Na obmedzený čas by sme mohli prijať sériu obmedzení týkajúcich sa úrovne a objemu obohacovania,“ uviedol námestník. „Doposiaľ sme (v rámci rokovaní) nezachádzali do takých detailov, ako je úroveň či objem,“ povedal Ravančí podľa iránskej tlačovej agentúry Tasním.



Irán v súčasnosti obohacuje urán na 60 percent čistoty, čo výrazne presahuje limit 3,67 percenta, ktorý stanovila dohoda s mocnosťami z roku 2015. Zároveň však krajina nedosahuje 90 percent potrebných na vývoj jadrovej zbrane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok uviedol, že Irán je jedinou krajinou sveta, ktorá obohacuje urán na takú úroveň, no nevlastní žiadne jadrové zbrane.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po poslednom kole rokovaní uviedol, že o práve krajiny na obohacovanie sa „nebude diskutovať“. „(Boli to) náročné, ale užitočné rozhovory zamerané na lepšie vzájomné pochopenie svojich postojov a nájdenie rozumných a realistických spôsobov riešenia rozporov,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na platforme X.



Vedúci iránskeho jadrového programu Mohammad Eslámí v utorok označil jadrový priemysel za „bohatstvo a silu“ krajiny, píše iránska štátna tlačová agentúra ISNA. Napriek prebiehajúcim rokovaniam však Washington naďalej uvaľuje sankcie na jadrový program a ropný priemysel Teheránu. Najnovšie sankcie ohlásili USA v pondelok. „Bezpochyby je na nás vyvíjaný veľký tlak,“ povedal blízky poradca najvyššieho duchovného vodcu krajiny.



Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán dlhodobo popiera, že by sa o to usiloval a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.