Irán tvrdí, že je otvorený rokovaniam, odmieta však nátlak

Dubaj 14. septembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že Teherán je otvorený pre diplomatické riešenie sporov, odmieta však "hrozby a nátlak", citovali v sobotu tamojšie štátne médiá. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



K vyhláseniu Arákčího došlo krátko po tom, čo Spojené štáty a tri európske mocnosti uvalili na Irán ďalšie sankcie vrátane oblasti leteckého sektora krajiny.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v piatok uviedol, že Únia zvažuje voči Teheránu ďalšie sankcie v reakcii na správy, že Irán zásobil Rusko vo vojne proti Ukrajine balistickými raketami.



"Irán so silou pokračuje svojou vlastnou cestou, hoci my sme boli vždy otvorení rozhovorom o riešení sporov... Dialóg by však mal byť založený na vzájomnom rešpekte, nie na hrozbách a nátlaku," povedal Arákčí podľa oficiálnej iránskej agentúry IRNA.



Šéf iránskej diplomacie v stredu uviedol, že Teherán nedodal Rusku žiadne balistické rakety a sankcie voči Iránu zo strany Spojených štátov a troch európskych mocností - Nemecka, Británie a Francúzska - nevyriešia žiadne problémov, ktoré medzi sebou majú, pripomína Reuters.