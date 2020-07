Irán tvrdi, že dopravné lietadlo nad Sýriou ohrozili stíhačky F-15

Teherán 24. júla (TASR) - Irán vo štvrtok vyhlásil, že stíhacie lietadlá typu F-15 ohrozovali v sýrskom vzdušnom priestore iránske dopravné lietadlo na linke z Teheránu do libanonského Bejrútu. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Nemenovaný predstaviteľ letiska v Bejrúte povedal, že lietadlo súkromnej iránskej spoločnosti Mahan Air, let 1152, podľa plánu pristálo vo štvrtok večer. Bližšie informácie o incidente neposkytol.



Kapitán Bill Urban z amerického vojenského námorníctva neskôr pre AP uviedol, že americká stíhačka typu F-15 "uskutočnila dnes štandardnú vizuálnu kontrolu dopravného lietadla spoločnosti Mahan Air, a to z bezpečnej vzdialenosti približne 1000 metrov" a následne sa od lietadla odpútala.



Iránske médiá však uviedli, že stíhacie lietadlo sa k civilnému priblížilo na vzdialenosť približne 100 metrov a donútilo ho urobiť prudký úhybný manéver.



Iránske médiá najprv uviedli, že dopravné lietadlo ohrozovali izraelské stíhačky, čo však ministerstvo zahraničných vecí islamskej republiky nepotvrdilo.