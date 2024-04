Irán tvrdí, že jeho jadrový program slúži na mierové účely

Teherán 22. apríla (TASR) - Jadrové zbrane nemajú žiadne miesto v nukleárnej doktríne Iránu, uviedol v pondelok hovorca tamojšie ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Times of Israel (TOI).



Veliteľ iránskych elitných Revolučných gárd (IRGC) pre jadrovú bezpečnosť Ahmad Haghtalab minulý týždeň varoval, že Irán môže svoju jadrovú politiku zmeniť, ak bude pod tlakom hrozieb Izraela.



"Irán opakovane vyhlasuje, že jeho jadrový program slúži len na mierové účely. Jadrové zbrane nemajú v našej jadrovej doktríne miesto," povedal Kanaání na tlačovej konferencii v Teheráne.



Internetový server TOI pripomína, že Teherán vždy naliehal, že jeho jadrový jadrový program bol určený výlučne na mierové účely. Toto tvrdenie však spochybňuje Izrael aj Západ.



Po bezprecedentnom útoku Iránu na Izrael z 1. apríla Haghtalab vyhlásil, že hrozby izraelského protiútoku by mohli vyústiť v revíziu jadrovej doktríny Teheránu a odchýlenie od predchádzajúcich úvah. O jadrovom programe krajiny, ktorý má podľa Západu vojenské účely, rozhoduje najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



"Budovanie a skladovanie jadrových bômb je nesprávne a ich použitie je haram (nábožensky zakázané)... Hoci máme jadrovú technológiu, Irán sa jej dôrazne vyhýba," ubezpečil Chameneí ešte v roku 2019.



Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo februári upozornil, že Irán pokračuje v obohacovaní uránu na úrovni až 60 percent, teda na úrovni takmer potrebnej na výrobu zbraní. Na výrobu jadrovej bomby je potrebných približne 50 kilogramov uránu obohateného na najmenej 80 – 90 percent.