Irán tvrdí, že má na svojom území veľké ložisko lítia

Teherán 4. marca (TASR) - Irán oznámil objav veľkého ložiska lítia, ktoré je kľúčovou zložkou pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá a rôzne elektronické zariadenia. S odvolaním sa na iránske štátne médiá o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Ložisko lítia bolo objavené v Hamedáne na západe krajiny. Podľa predbežných odhadov sa v ňom nachádza "8,5 milióna ton" lítia, uviedlo iránske ministerstvo priemyslu, baní a obchodu.



AFP pripomenula, že lítium je označované za "ropu 21. storočia". Je nevyhnutné pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá, ktoré by mali umožniť eliminovať emisie CO2 z ropy.



Tento biely kov je aj základným segmentom dobíjacích batérií používaných v mobilných telefónoch a iných elektronických zariadeniach.



Podľa správy geologickej služby Spojených štátov (USGS) z roku 2022 bolo na celom svete identifikovaných celkovo 89 miliónov ton lítia. Jeho hlavnými producentmi sú Austrália, Čile, Argentína a Čína.



Ceny lítia vlani prudko vzrástli, a to v dôsledku rastúcich cien komponentov a všeobecnej inflácie, ako aj v súvislosti so zvýšeným záujmom o ekologickejšie dopravné prostriedky.



Irán, ktorého hospodárstvo zápasí s prísnymi medzinárodnými sankciami - najmä tými uvalenými Spojenými štátmi -, má značné zásoby prírodných surovín vrátane plynu, ropy, medi a železa.