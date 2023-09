Irán tvrdí, že na obežnú dráhu Zeme úspešne umiestnil družicu

Teherán 27. septembra (TASR) - Irán v stredu vyhlásil, že do vesmíru úspešne vyslal družicu a umiestnil ju na obežnú dráhu okolo Zeme. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na iránske štátne médiá a úrady.



Družica Núr-3, ktorá má vyhotovovať satelitné snímky Zeme, bola navedená na obežnú dráhu približne 450 kilometrov nad zemským povrchom, uviedla IRNA s odvolaním na vyjadrenie iránskeho ministra informačných a komunikačných technológií Ísu Zarepúra.



Západní predstavitelia tieto tvrdenia bezprostredne nepotvrdili. Irán v posledných rokoch uskutočnil aj niekoľko neúspešných pokusov o umiestnenie družíc na obežnú dráhu Zeme.



Zarepúr povedal, že družicu do vesmíru vypustili vzdušné sily iránskych revolučných gárd, ktorým sa v minulosti podarilo už viacero takýchto štartov.



Iránske úrady zverejnili video, na ktorom vidno odpálenie nosnej rakety z mobilného odpaľovacieho zariadenia, avšak neuviedli termín ani miesto štartu. Na základe analýzy týchto záberov sa mohol uskutočniť zo základne revolučných gárd pri meste Šahrúd, ležiacom asi 330 kilometrov severovýchodne od Teheránu.



Spojené štáty tvrdia, že iránsky program vypúšťania družíc je v rozpore s platnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, na základe ktorých by nemal Teherán uskutočňovať žiadne kroky, ktoré by mohli súvisieť s vývojom balistických rakiet schopných niesť jadrové hlavice.



Teherán trvá na tom, že mu nejde o vývoj jadrových zbraní a že jeho kozmické aktivity sú výlučne mierového charakteru a v súlade s rezolúciami OSN.



Iránske Revolučné gardy vypustili prvú iránsku vojenskú družicu Núr-1 na obežnú dráhu Zeme v apríli 2020.