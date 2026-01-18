< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že neboli vynesené žiadne tresty smrti kvôli protestom
Tieto vyhlásenia odrážajú štandardný postoj iránskych orgánov, ktoré protesty často opisujú ako organizované zo zahraničia, konštatuje nemecká agentúra.
Autor TASR
Teherán 18. januára (TASR) - Iránske justícia doteraz nevyniesla žiadne tresty smrti v súvislosti s nedávnymi masovými protivládnymi protestami, uviedol jej hovorca, ktorého citovala iránska rozhlasová a televízna spoločnosť IRIB. Prísne tresty budú podľa jeho slov uložené až po zhromaždení dostatočných dôkazov. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Hovorca justície uviedol, že celý proces je „prísny a zdĺhavý“ a môže trvať celé mesiace alebo roky. Dodal, že súdna moc sa v Iráne snaží rozlišovať medzi demonštrantmi, ktorí boli oklamaní, a tými, ktorí boli hlavnými aktérmi.
Povedal, že niektorí z účastníkov protestov boli údajne „žoldnieri“ napojení na izraelskú a americkú spravodajskú službu Mossad a CIA.
Tieto vyhlásenia odrážajú štandardný postoj iránskych orgánov, ktoré protesty často opisujú ako organizované zo zahraničia, konštatuje nemecká agentúra.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek tento týždeň postupne utíchli.
Samotný iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí. Zároveň obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo zodpovednosti za „obete“ protestov. V prejave tiež povedal, že zodpovední nezostanú bez trestu a vyhlásil, že iránske úrady „musia zlomiť chrbát vzbúrencom“.
Šéf Bieleho domu v súvislosti so správami o tisíckach obetí protestov opakovane pohroziť vojenskou intervenciou v Iráne. Začiatkom týždňa vyzval Iráncov, aby pokračovali v protestoch a zmocnili sa štátnych inštitúcií. Tiež im odkázal, že „pomoc je na ceste“.
Svoj tón zmiernil v piatok, keď hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levittová uviedla, že v Iráne bolo zastavených 800 popráv. Trump tvrdil, že ho uistili, že popravy a zabíjanie v protestmi zmietanom Iráne prestali.
Hovorca justície uviedol, že celý proces je „prísny a zdĺhavý“ a môže trvať celé mesiace alebo roky. Dodal, že súdna moc sa v Iráne snaží rozlišovať medzi demonštrantmi, ktorí boli oklamaní, a tými, ktorí boli hlavnými aktérmi.
Povedal, že niektorí z účastníkov protestov boli údajne „žoldnieri“ napojení na izraelskú a americkú spravodajskú službu Mossad a CIA.
Tieto vyhlásenia odrážajú štandardný postoj iránskych orgánov, ktoré protesty často opisujú ako organizované zo zahraničia, konštatuje nemecká agentúra.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek tento týždeň postupne utíchli.
Samotný iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí. Zároveň obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo zodpovednosti za „obete“ protestov. V prejave tiež povedal, že zodpovední nezostanú bez trestu a vyhlásil, že iránske úrady „musia zlomiť chrbát vzbúrencom“.
Šéf Bieleho domu v súvislosti so správami o tisíckach obetí protestov opakovane pohroziť vojenskou intervenciou v Iráne. Začiatkom týždňa vyzval Iráncov, aby pokračovali v protestoch a zmocnili sa štátnych inštitúcií. Tiež im odkázal, že „pomoc je na ceste“.
Svoj tón zmiernil v piatok, keď hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levittová uviedla, že v Iráne bolo zastavených 800 popráv. Trump tvrdil, že ho uistili, že popravy a zabíjanie v protestmi zmietanom Iráne prestali.