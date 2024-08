Irán tvrdí, že nechce eskalovať napätie, no musí potrestať Izrael

Teherán 5. augusta (TASR) - Irán nechce eskalovať napätie v regióne Blízkeho východu, no verí, že musí potrestať Izrael, aby zabránil ďalšej nestabilite. Uviedol to v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání po tom, ako bol minulý týždeň v Teheráne zabitý vodca Hamasu Ismaíl Haníja. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



"Irán sa usiluje o nastolenie stability v regióne, čo však dosiahne len potrestaním agresora a vytvorením odstrašujúceho prostriedku proti avanturizmu sionistického režimu (Izraela)," povedal Kanaání. Dodal, že je "nevyhnutné", aby Teherán konal.



Hovorca iránskej diplomacie vyzval Spojené štáty, aby prestali podporovať Izrael. Medzinárodné spoločenstvo podľa jeho slov nesplnilo svoju povinnosť zabezpečiť stabilitu v regióne a malo by podporiť "potrestanie agresora".



Veliteľ iránskych Islamských revolučných gárd (IRGC) Hosejn Salamí v pondelok pohrozil, že Izrael "bude potrestaný v pravý čas".



Obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe sa prehĺbili po tom, čo minulý týždeň zahynul pri útoku v Teheráne vodca Hamasu Ismáíl Haníja. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za útok Izraelu, ktorý to nepotvrdil ani nevyvrátil.