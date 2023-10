Irán tvrdí, že nie je priamo zapojený do útoku na Izrael

Teherán 9. októbra (TASR) - Irán poprel tvrdenia, že by bol priamo zapojený do sobotňajšieho útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, v dôsledku ktorého zahynulo už približne 700 Izraelčanov. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Dôrazne podporujeme Palestínu; nezúčastňujeme sa však na palestínskej iniciatíve (proti Izraelu), pretože tá je výlučne v kompetencii samotnej Palestíny," uviedla v nedeľu iránska misia pri OSN.



Denník Wall Street Journal medzičasom s odvolaním na popredných predstaviteľov z Hamasu aj libanonského hnutia Hizballáh priniesol informáciu, že Irán pomohol Hamasu útok naplánovať počas minulotýždňového stretnutia v Bejrúte.



Podľa WSJ prebiehala príprava vojenskej operácie už od augusta a na stretnutiach boli údajne prítomní aj členovia elitných iránskych revolučných gárd.



Teherán podľa vlastných vyjadrení finančne aj vojensky podporuje Hamas, ako aj polovojenskú organizáciu Palestínsky islamský džihád, ktorá po sobotňajšom útoku na Izrael drží v zajatí desiatky Izraelčanov odvlečených do pásma Gazy.



"Rozhodné opatrenia, ktoré Palestína prijala, predstavujú úplne legitímnu obranu proti siedmim desaťročiam represívnej okupácie a ohavných zločinov páchaných nelegitímnym sionistickým režimom," uvádza sa vo vyhlásení iránskej misie.



Irán ďalej vyjadril presvedčenie, že úspešnosť útoku Hamasu na Izrael spočívala v momente prekvapenia, a teda podľa Teheránu ide o obrovské zlyhanie izraelských spravodajských služieb.



"Snažia sa ospravedlniť svoj neúspech a pripísať ho spravodajskej sile a operačnému plánovaniu Iránu. Pre nich (Izrael) je veľmi ťažké akceptovať, že v spravodajskej komunite sa hovorí o tom, že ich porazila palestínska skupina," skonštatovala iránska misia.



V reakcii na bezprecedentné útoky Hamasu podnikli izraelské vzdušné sily početné nálety na obytné bloky, tunely, mešity, ako aj domy predstaviteľov militantného hnutia v pásme Gazy, v dôsledku ktorých zahynulo už vyše 400 ľudí vrátane 20 detí. Izrael v tejto súvislosti zdôrazňuje, že palestínski militanti zámerne ukrývajú svoju vojenskú infraštruktúru v husto obývaných oblastiach.