Irán tvrdí, že pre ďalšie kolo rokovaní s USA nebol stanovený dátum

Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde počas panelovej diskusie na diplomatickom fóre (ADF) v tureckej Antalyi 1. marca 2024. Foto: TASR/AP

Ankara 18. apríla (TASR) - Dátum ďalšieho kola rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom dosiaľ nebol stanovený, uviedol v sobotu námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde. Obe strany sa podľa neho momentálne sústreďujú na dokončenie rámca dohody pred pokračovaním rokovaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kým sa nedohodneme na rámci, nemôžeme stanoviť dátum,“ povedal novinárom na okraj Antalyjského diplomatického fóra. „Veríme, že hneď, ako to dokončíme, budeme môcť prejsť k ďalšiemu kroku,“ konštatoval.

Irán je podľa jeho slov „verný“ diplomacii a nechce vstúpiť do rokovaní, ktoré sú určené na neúspech a môžu „slúžiť ako zámienka pre ďalšie kolo eskalácie“.

Chatíbzáde zároveň odmietol hrozby zo strany USA o nových vojenských opatreniach a povedal, že vyjadrenia Washingtonu sú nekonzistentné. „Americká strana veľa tweetuje, veľa rozpráva. Niekedy to je mätúce, niekedy, viete, protirečivé,“ tvrdí s odkazom na pravidelné príspevky amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho platforme.

Je na americkom národe, aby rozhodol, či sú tieto vyhlásenia konzistentné a v súlade s medzinárodným právom,“ konštatoval námestník šéfa iránskej diplomacie.

Okrem toho odmietol aj obvinenia zo strany USA, že Irán ohrozuje slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Pripomenul, že Irán v piatok oznámil otvorenie tohto strategického prielivu pre plavbu všetkých komerčných plavidiel po zvyšok trvania prímeria medzi Izraelom a Libanonom. Washington obvinil z toho, že sa usiluje „sabotovať“ tieto snahy. Dodal, že ak dôjde k porušeniu prímeria a Američania nedodržia svoje záväzky, „bude to mať pre nich dôsledky“.

Irán medzičasom oznámil zrušenie svojho rozhodnutia o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany USA. Britská armáda informovala, že iránske vojnové lode v sobotu ostreľovali tanker v tomto prielive.

Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí na fóre v Turecku uviedol, že Egypt a Pakistan pracujú veľmi tvrdo ako sprostredkovatelia, aby dosiahli „konečnú dohodu“ medzi USA a Iránom.

Veľmi tvrdo tlačíme na to, aby sme pokročili,“ povedal Abdalátí s tým, že Egypt a Pakistan dúfajú, že v najbližších dňoch sa podarí dosiahnuť dohodu.

Nielen my tu v regióne, ale aj celý svet trpí kvôli pokračovaniu tejto vojny,“ konštatoval.
ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

HRUŠOVSKÝ: Cítil som, že dokážem poraziť kohokoľvek