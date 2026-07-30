Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
< sekcia Zahraničie

Irán tvrdí, že pri útoku USA zahynuli traja členovia jednej rodiny

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Americký útok na obytný dom v štvrti Čáh Tangu na ostrove Kešm zabil troch členov jednej rodiny - otca, matku a ich dvojročné dieťa, informovala agentúra Fárs.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán/Ammán 30. júla (TASR) - Pri americkom útoku na iránsky ostrov Kešm prišli o život traja ľudia vrátane dvojročného dieťaťa, uviedla vo štvrtok iránska tlačová agentúra Fárs po tom, ako Spojené štáty oznámili, že začali s masívnou vlnou útokov na islamskú republiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Americký útok na obytný dom v štvrti Čáh Tangu na ostrove Kešm zabil troch členov jednej rodiny - otca, matku a ich dvojročné dieťa,“ informovala agentúra Fárs s odvolaním sa na lekársku univerzitu v provincii Hormozgán s tým, že ďalšie dve deti utrpeli zranenia.

Kešm je najväčší ostrov v Perzskom zálive a leží v južnej časti Hormozgánu, vedľa strategického Hormuzského prielivu. Výbuchy boli hlásené aj z provincie Chúzistán, ktorá sa nachádza smerom na severozápad.

Najnovšia vlna útokov nasledovala po tom, ako Spojené štáty v spolupráci so Saudskou Arábiou udreli na Iránom podporované milície v susednom Iraku, pričom v stredu zahynulo najmenej 20 bojovníkov a šesť iránskych poradcov, pripomína agentúra AP.

Na iných miestach útoky bezpilotných lietadiel spôsobili požiare na dvoch plavidlách na skvapalnený zemný plyn v egyptskom prístave Damietta, uviedla britská spoločnosť pre námornú bezpečnosť Ambrey.

Jordánska armáda vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že jej protivzdušná obrana zostrelila päť rakiet odpálených z Iránu, ktoré cielili na územie krajiny. Ako dodala, útok si nevyžiadal žiadne obete.
.

Neprehliadnite

VIDEO:ENVIROPOLÍCIA UDRELA NA PYTLIAKOV: Zaistila aj nelegálne zbrane

Pellegrini rokoval s Li Čchiangom aj Čao Le-ťim o spolupráci

Von der Leyenová ocenila pomoc SR a ďalších krajín pri hasení požiarov

VIDEO: PÁTRANIE PO CHLAPCOVI SA SKONČILO: Našli ho živého