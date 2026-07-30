< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že pri útoku USA zahynuli traja členovia jednej rodiny
Americký útok na obytný dom v štvrti Čáh Tangu na ostrove Kešm zabil troch členov jednej rodiny - otca, matku a ich dvojročné dieťa, informovala agentúra Fárs.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán/Ammán 30. júla (TASR) - Pri americkom útoku na iránsky ostrov Kešm prišli o život traja ľudia vrátane dvojročného dieťaťa, uviedla vo štvrtok iránska tlačová agentúra Fárs po tom, ako Spojené štáty oznámili, že začali s masívnou vlnou útokov na islamskú republiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Americký útok na obytný dom v štvrti Čáh Tangu na ostrove Kešm zabil troch členov jednej rodiny - otca, matku a ich dvojročné dieťa,“ informovala agentúra Fárs s odvolaním sa na lekársku univerzitu v provincii Hormozgán s tým, že ďalšie dve deti utrpeli zranenia.
Kešm je najväčší ostrov v Perzskom zálive a leží v južnej časti Hormozgánu, vedľa strategického Hormuzského prielivu. Výbuchy boli hlásené aj z provincie Chúzistán, ktorá sa nachádza smerom na severozápad.
Najnovšia vlna útokov nasledovala po tom, ako Spojené štáty v spolupráci so Saudskou Arábiou udreli na Iránom podporované milície v susednom Iraku, pričom v stredu zahynulo najmenej 20 bojovníkov a šesť iránskych poradcov, pripomína agentúra AP.
Na iných miestach útoky bezpilotných lietadiel spôsobili požiare na dvoch plavidlách na skvapalnený zemný plyn v egyptskom prístave Damietta, uviedla britská spoločnosť pre námornú bezpečnosť Ambrey.
Jordánska armáda vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že jej protivzdušná obrana zostrelila päť rakiet odpálených z Iránu, ktoré cielili na územie krajiny. Ako dodala, útok si nevyžiadal žiadne obete.
„Americký útok na obytný dom v štvrti Čáh Tangu na ostrove Kešm zabil troch členov jednej rodiny - otca, matku a ich dvojročné dieťa,“ informovala agentúra Fárs s odvolaním sa na lekársku univerzitu v provincii Hormozgán s tým, že ďalšie dve deti utrpeli zranenia.
Kešm je najväčší ostrov v Perzskom zálive a leží v južnej časti Hormozgánu, vedľa strategického Hormuzského prielivu. Výbuchy boli hlásené aj z provincie Chúzistán, ktorá sa nachádza smerom na severozápad.
Najnovšia vlna útokov nasledovala po tom, ako Spojené štáty v spolupráci so Saudskou Arábiou udreli na Iránom podporované milície v susednom Iraku, pričom v stredu zahynulo najmenej 20 bojovníkov a šesť iránskych poradcov, pripomína agentúra AP.
Na iných miestach útoky bezpilotných lietadiel spôsobili požiare na dvoch plavidlách na skvapalnený zemný plyn v egyptskom prístave Damietta, uviedla britská spoločnosť pre námornú bezpečnosť Ambrey.
Jordánska armáda vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že jej protivzdušná obrana zostrelila päť rakiet odpálených z Iránu, ktoré cielili na územie krajiny. Ako dodala, útok si nevyžiadal žiadne obete.