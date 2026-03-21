< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že pripravuje novú vlnu útokov
Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že USA sa blížia k dosiahnutiu svojich cieľov vojny proti Iránu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 21. marca (TASR) – Tri týždne po začiatku vojny si Irán zachováva neústupný postoj. Tajná služba Revolučných gárd podľa štátnej televízie IRIB v sobotu vyhlásila, že zanalyzovala „zraniteľné body nepriateľa“ a pripravuje novú vlnu útokov s „novými stratégiami a modernejšími systémami“. Gardy tiež znova pohrozili odvetou na útoky na infraštruktúru krajiny. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Zahraničnopolitický poradca iránskeho najvyššieho vodcu Alí Akbar Velájatí podľa tlačovej agentúry ISNA vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael „hovoria o víťazstve toľko veľa, akoby sa snažili sami seba presvedčiť“. Dodal, že svet bude po konci terajšej vojny iný, podľa jeho slov „multipolárny a s Iránom ako hlavnou osou islamského pólu“.
V prejave prečítanom pri príležitosti perzského nového roka v televízii, ktorý pripísali novému najvyššiemu vodcovi Modžtabovi Chameneímu, sa uvádzalo, že nepriateľ je zlomený a konečné víťazstvo blízko.
Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že USA sa blížia k dosiahnutiu svojich cieľov vojny proti Iránu. „Nechcem uzatvárať prímerie. Viete, prímerie neuzatvárate vtedy, keď doslova drvíte druhú stranu,“ citovali ho v piatok médiá.
