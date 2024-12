Irán tvrdí, že rok 2025 bude pre jadrovú otázku dôležitý

Teherán 29. decembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu vyhlásil, že rok 2025 bude dôležitým rokom pre iránsku jadrovú otázku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šéf iránskej diplomacie dodal, že o tejto otázke diskutoval v Pekingu so svojím čínskym náprotivkom Wang Im. Nespomenul však, aký význam by nasledujúci rok mohol mať v tejto súvislosti.



Iránski predstavitelia sa podľa Reuters obávajú, že novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý sa ujme úradu 20. januára, by mohol dovoliť izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, aby zaútočil na iránske jadrové zariadenia. Obávajú sa aj sprísnenia amerických sankcií voči kľúčovému ropnému priemyslu, píše Reuters.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od dohody o iránskom jadrovom programe s odôvodnením, že bola voči Teheránu príliš veľkorysá. Následne obnovil tvrdé sankcie USA voči Iránu, ktoré Teherán postupne viedli k porušovaniu limitov stanovených dohodou.