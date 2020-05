Irán tvrdí, že sa mu podarilo vyrovnať krivku šírenia nákazy

Teherán 18. mája (TASR) - Iránu sa podarilo vyrovnať krivku šírenia nákazy novým koronavírusom. V rámci 73. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) to v pondelok uviedol iránsky minister zdravotníctva Saíd Namakí. Informovala o tom televízia CNN.



"Moja krajina bola nákazou tvrdo zasiahnutá, no krivku šírenia sme vyrovnali," povedal Namakí na virtuálnom zhromaždení WHA, ktoré je najvyšším rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



"Chcel by som tiež zdôrazniť zásadný význam celosvetovej solidarity v rámci snáh o zvládnutie pandémie a zabezpečenie včasného prístupu k liekom a vakcínam," dodal Namakí.



Minister taktiež poďakoval všetkým zdravotníckym pracovníkom pracujúcim v prvej línii boja proti vírusu.



Irán bol v prvej fáze pandémie jednou z najviac postihnutých krajín na svete. Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa v Iráne celkovo zaznamenali najmenej 122.492 prípadov ochorenia COVID-19 a 7.057 úmrtí.



Islamská republika bojuje proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, od polovice februára, keď sa v krajine objavili prvé prípady nákazy. Experti z domova i zo zahraničia vyjadrujú pochybnosti nad hodnovernosťou oficiálnych štatistík o epidémii a tvrdia, že počty nakazených i obetí v skutočnosti môžu byť oveľa vyššie.