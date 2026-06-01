Irán tvrdí, že Spojené štáty naďalej porušujú prímerie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Spojené štáty porušili prímerie aj dnes ráno, povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii.

Autor TASR
Teherán 1. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že Spojené štáty naďalej porušujú vzájomné prímerie. Rezort to uviedol vo vyhlásení, ktorým reagoval na americké útoky na prístav na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Spojené štáty porušili prímerie aj dnes ráno,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii a vyhlásil, že Irán prijme akékoľvek opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné na obranu iránskej národnej bezpečnosti.

Agentúra DPA zároveň informovala o odvetnom údere iránskych Revolučných gárd na základňu, z ktorej USA podnikli nálet na južnú provinciu Hormozgán.

Americká armáda má základne vo viacerých štátoch Perzského zálivu vrátane Kuvajtu. Tamojšia protivzdušná obrana v pondelok ráno oznámila, že zničila projektily vypálené na krajinu, a z útokov obvinila práve Irán.

Bakájí tiež informoval, že v súčasnosti nepokračujú žiadne rokovania s USA o podrobnostiach iránskeho jadrového programu.

Vieme, kedy je potrebné konať v jadrových otázkach. O ich podrobnostiach sa neuskutočnili žiadne rokovania. V tejto fáze je našou prioritou ukončenie vojny,“ uviedol.

Iránsky hovorca tiež zdôraznil, že kľúčovou podmienkou pre dohodu s USA zostáva prímerie v Libanone.

Trváme na tom, že prímerie v Libanone je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie vojny,“ povedal Bakájí, zatiaľ čo Izrael rozširuje svoju ofenzívu v tejto krajine.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny. V pondelok sa má v súvislosti s týmto vyhlásením konať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.

Obsadenie spomínaného hradu predstavuje podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „dramatickú zmenu“ v operácii proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh.
