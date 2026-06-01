< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že Spojené štáty naďalej porušujú prímerie
Spojené štáty porušili prímerie aj dnes ráno, povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii.
Autor TASR
Teherán 1. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že Spojené štáty naďalej porušujú vzájomné prímerie. Rezort to uviedol vo vyhlásení, ktorým reagoval na americké útoky na prístav na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty porušili prímerie aj dnes ráno,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii a vyhlásil, že Irán prijme akékoľvek opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné na obranu iránskej národnej bezpečnosti.
Agentúra DPA zároveň informovala o odvetnom údere iránskych Revolučných gárd na základňu, z ktorej USA podnikli nálet na južnú provinciu Hormozgán.
Americká armáda má základne vo viacerých štátoch Perzského zálivu vrátane Kuvajtu. Tamojšia protivzdušná obrana v pondelok ráno oznámila, že zničila projektily vypálené na krajinu, a z útokov obvinila práve Irán.
Bakájí tiež informoval, že v súčasnosti nepokračujú žiadne rokovania s USA o podrobnostiach iránskeho jadrového programu.
„Vieme, kedy je potrebné konať v jadrových otázkach. O ich podrobnostiach sa neuskutočnili žiadne rokovania. V tejto fáze je našou prioritou ukončenie vojny,“ uviedol.
Iránsky hovorca tiež zdôraznil, že kľúčovou podmienkou pre dohodu s USA zostáva prímerie v Libanone.
„Trváme na tom, že prímerie v Libanone je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie vojny,“ povedal Bakájí, zatiaľ čo Izrael rozširuje svoju ofenzívu v tejto krajine.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny. V pondelok sa má v súvislosti s týmto vyhlásením konať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.
Obsadenie spomínaného hradu predstavuje podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „dramatickú zmenu“ v operácii proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh.
„Spojené štáty porušili prímerie aj dnes ráno,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii a vyhlásil, že Irán prijme akékoľvek opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné na obranu iránskej národnej bezpečnosti.
Agentúra DPA zároveň informovala o odvetnom údere iránskych Revolučných gárd na základňu, z ktorej USA podnikli nálet na južnú provinciu Hormozgán.
Americká armáda má základne vo viacerých štátoch Perzského zálivu vrátane Kuvajtu. Tamojšia protivzdušná obrana v pondelok ráno oznámila, že zničila projektily vypálené na krajinu, a z útokov obvinila práve Irán.
Bakájí tiež informoval, že v súčasnosti nepokračujú žiadne rokovania s USA o podrobnostiach iránskeho jadrového programu.
„Vieme, kedy je potrebné konať v jadrových otázkach. O ich podrobnostiach sa neuskutočnili žiadne rokovania. V tejto fáze je našou prioritou ukončenie vojny,“ uviedol.
Iránsky hovorca tiež zdôraznil, že kľúčovou podmienkou pre dohodu s USA zostáva prímerie v Libanone.
„Trváme na tom, že prímerie v Libanone je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie vojny,“ povedal Bakájí, zatiaľ čo Izrael rozširuje svoju ofenzívu v tejto krajine.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort na juhu krajiny. V pondelok sa má v súvislosti s týmto vyhlásením konať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.
Obsadenie spomínaného hradu predstavuje podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua „dramatickú zmenu“ v operácii proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh.