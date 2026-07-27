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Irán tvrdí, že USA nie sú zapojené do rokovaní s Ománom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Irán uviedol, že útok zapríčinil explóziu lode, pri ktorej zahynul jeden námorník a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.

Autor TASR
Teherán 27. júla (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že Spojené štáty nie sú zapojené do rozhovorov Iránu s Ománom o správe Hormuzského prielivu. Hovorca rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí zároveň upozornil na „nepredvídateľné“ následky v súvislosti s útokom Ukrajiny na iránske plavidlo v Kaspickom mori. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Tieto rozhovory nemajú žiadnu súvislosť so Spojenými štátmi. Ide o bilaterálnu záležitosť medzi Iránom a Ománom a (rozhovory) pokračujú,“ objasnil Bakájí s tým, že Hormuzský prieliv zostáva zatvorený.

Irán a Omán podľa hovorcu v piatok a v sobotu rokovali o tom, ako riadiť lodnú dopravu v tomto prielive, pričom rozhovory označil za užitočné.

Hovorca podľa stanice al-Džazíra uviedol, že Američania sa v súčasnej situácii trápia a spôsobili si to podľa neho sami. Podľa Teheránu sú za vojenskú agresiu proti Iránu zodpovedné predovšetkým Spojené štáty, nemožno však „ignorovať účasť krajín z regiónu“.

„Očakávame, že tieto krajiny nebudú pokračovať v spolupráci s USA v činoch proti Iránu,“ konštatoval, pričom tieto krajiny priamo nemenoval.

Bakájí sa vyjadril aj k víkendovému útoku na iránsku loď v Kaspickom mori. „Toto konanie Ukrajiny je absolútne nelegálny a neoprávnený čin v rozpore s Chartou Organizácie Spojených národov, ako aj nebezpečný čin avanturizmu, ktorý určite nezostane bez odpovede z našej strany,“ vyhlásil.

„Ukrajinský režim“ podľa neho musí niesť následky, ktoré budú podľa jeho slov „určite nepredvídateľné“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Kyjev uskutočnil útoky na veľkú vzdialenosť v Kaspickom mori, a to proti plavidlám využívaným na prepravu vojenského nákladu, do ktorej je podľa neho zapojený Irán.

Irán uviedol, že útok zapríčinil explóziu lode, pri ktorej zahynul jeden námorník a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.
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