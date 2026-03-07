< sekcia Zahraničie
Irán tvrdí, že útok na americkú základňu bol odvetou za úder na školu
Podľa posledných informácii zahynulo pri útoku vyše 150 ľudí vrátane žiačok.
Autor TASR
Teherán 7. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy v piatok vyhlásili, že na americkú leteckú základňu Zafra v Spojených arabských emirátoch (SAE) zaútočili preto, že podľa nich bol práve odtiaľ riadený útok na dievčenskú školu v Iráne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Podľa iránskych médií škola v meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela minulú sobotu. Iránske médiá o útoku na školu informovali veľmi podrobne: zverejnili fotografie i videá z miesta incidentu a vo svojich správach pravidelne aktualizovali počet obetí. Podľa posledných informácii zahynulo pri útoku vyše 150 ľudí vrátane žiačok.
Samotný útok a počet obetí však doposiaľ nezávislé zdroje nepotvrdili. Agentúra AFP uvádza, že nemala prístup na miesto, aby mohla incident overiť, a nepodarilo sa jej ani získať nezávislé potvrdenie o počte obetí.
„Letecká základňa Zafra, ktorá patrí americkým teroristom v regióne, bola napadnutá pomocou dronov a navádzaných rakiet,“ uviedli Revolučné gardy vo vyhlásení odvysielanom v štátnej televízii.
Ani Izrael, ani Spojené štáty sa k údajnému útoku na školu neprihlásili. Pentagón potvrdil, že incident vyšetruje, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA „by školu úmyselne nenapadli“.
Denník The New York Times však vo štvrtok informoval, že vyhlásenia amerických ozbrojených síl o útoku na námorné ciele v blízkosti Hormuzského prielivu, kde sa nachádza základňa Revolučných gárd, „naznačujú, že útok (na školu) s najväčšou pravdepodobnosťou vykonali oni“. Analýza príspevkov na sociálnych sieťach z času útoku, ako aj fotografií a videí od svedkov naznačuje, že škola bola zasiahnutá v rovnakom čase ako námorné základne gárd, napísal NYT.
